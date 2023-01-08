У Німеччині не заперечують, що в майбутньому можуть передати Україні танки Leopard 2

Німеччина не відкидає постачання танків Leopard до України. Проте коли та за яких умов країна може передати їх Україні – невідомо.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що Німеччина не заперечує, що у майбутньому поставить Україні танки Leopard.

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Німеччина не відкидає постачання важких танків Україні

Цілком можливо, що з часом Німеччина прийме рішення про постачання Leopard до України.

Звичайно, цього не можна виключати,

– сказав Роберт Хабек.

Його коментарі пролунали за два дні після того, як Німеччина заявила, що до кінця березня хоче поставити Україні близько 40 бойових машин піхоти Marder. Хабек назвав це рішення правильним і давно назрілим.

Нагадаємо, що напередодні Польща та Фінляндія запропонували надати Україні бойові танки Leopard 2. Однак на це потрібен дозвіл Німеччини, оскільки саме вона є виробником цього озброєння.

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