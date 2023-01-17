Дуда сказав, скільки танків Leopard Польща передасть Україні

Анджей Дуда заявив, що Польща планує передати Україні понад 10 танків. Польський лідер сподівається, що партнери Києва також нададуть нам Leopard.

Анджей Дуда сказав про це 17 січня на виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Нову допомогу президент Польщі анонсував під час візиту до Львова 11 січня 2023 року.

Читайте також Смертельний звір: все, що відомо про танки Leopard і чому саме вони потрібні Україні

Дуда сказав, скільки танків Польща передасть Україні

П'ять днів тому (11 січня – 24 Канал) ми оголосили про передачу Leopard. Мова йде про орієнтовно 14 танків,

– заявив Анджей Дуда.

Він також зауважив, що Володимир Зеленський багато разів просив його про допомогу, зокрема і танками, які дуже потрібні Збройним Силам України. Польський лідер зауважив, що:

його країна передала нам 260 старих танків;

ця техніка була в Польщі ще з часів Радянського Союзу.

"Це був практично початок величезної підтримки України і я сподіваюся, що рішення відправити Leopard в Україну стане новим початком допомоги", – запевнив польський президент.

Надання танків Leopard Україні