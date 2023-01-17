Дуда сказав, скільки танків Leopard Польща передасть Україні
Джерело:Анджей Дуда
Анджей Дуда заявив, що Польща планує передати Україні понад 10 танків. Польський лідер сподівається, що партнери Києва також нададуть нам Leopard.
Анджей Дуда сказав про це 17 січня на виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Нову допомогу президент Польщі анонсував під час візиту до Львова 11 січня 2023 року.
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Дуда сказав, скільки танків Польща передасть Україні
П'ять днів тому (11 січня – 24 Канал) ми оголосили про передачу Leopard. Мова йде про орієнтовно 14 танків,
– заявив Анджей Дуда.
Він також зауважив, що Володимир Зеленський багато разів просив його про допомогу, зокрема і танками, які дуже потрібні Збройним Силам України. Польський лідер зауважив, що:
- його країна передала нам 260 старих танків;
- ця техніка була в Польщі ще з часів Радянського Союзу.
"Це був практично початок величезної підтримки України і я сподіваюся, що рішення відправити Leopard в Україну стане новим початком допомоги", – запевнив польський президент.
Надання танків Leopard Україні
- 11 січня 2023 року до Львова приїхали президенти України, Польщі та Литви. Вони підписали декларацію Люблінського трикутника.
- Згідно з документом, серед іншого країни заявили про намір надавати Україні військову, технічну, оборонну, гуманітарну та іншу підтримку.
- Президент Литви Ґітанас Науседа пообіцяв передати Україні ППО. Під час цієї зустрічі Анджей Дуда заявив, що Польща передасть Україні роту танків Leopard.
- Тоді у Львові польський лідер не назвав точної кількості танків. Адже танкова рота ЗСУ складається з 10 одиниць техніки: один танк управління і три взводи по три танки. За стандартами НАТО рота містить 14 одиниць техніки.