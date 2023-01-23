Уже впливають корупційні скандали: чи зможе Україна дотиснути Німеччину з танками

Україна зможе дотиснути Західних партнерів постачати танки. Однак нині виник ще один бар'єр – корупційні скандали.

Про це 24 Каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. США оголосили новий пакет допомоги на 2,5 мільярда доларів, що отримають ЗСУ?

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Антикорупційні скандали

Солонтай зазначив, що ми були вже у фіналі рішень щодо передачі танків, але тепер проти нас будуть антикорупційні скандали. Вони зараз захопили Західний інформаційний простір. Не лише таблоїди, жовту пресу, а й телебачення, зокрема в Німеччині.

Якщо ми правильно себе поведемо, правильно зреагуємо на ті кілька корупційних скандалів, які були в Україні, найближчим часом, то ми станемо ще сильнішими. Ми й Україну покажемо, що вона здатна позбуватись таких корупційних речей і давати адекватну відповідь, і зброю отримаємо,

– зауважив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти.

Він додав, якщо ми неправильно будемо поводитися, то питання передачі нам зброї затримається на кілька тижнів. Це ніби й небагато, але щодня наші військові ллють кров. Правильно сказали поляки, що не можна чекати, поки українці проливають свою кров.

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Корупція є й у Євросоюзі, головне – боротьба з нею

За словами директора програм практичної політики Інституту політичної освіти, міф, що ми надзвичайно корумпована держава. Корупція є в усіх країнах навіть Євросоюзу. Утім головний індикатор – це як за неї карають.

"Я дуже сподіваюсь, що ми у 2023 році дожили до того рівня, доеволюціонували, доборолись до того рівня, коли ми у своїх реакціях, не тільки суспільних, але і в усіх інших реакціях правоохоронних органів, журналістів, будемо поводитись як європейці", – наголосив Солонтай.

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