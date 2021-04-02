Робота танків і постріли з різного озброєння: у Донецьку відчули загострення війни – відео

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Росія продовжує стягувати війська до кордонів України. В окупованому Донецьку місцеві жителі вже відчули на собі загострення ситуації.

Джерело:

"Радіо Свобода"

Вони розповідають, що у ніч з 1 на 2 квітня в місті та його околицях чутно, як активізувалися найманці країни-агресора. Бойовики ведуть вогонь з різних типів зброї у районах Донецька.

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Де чутно ведення бойових дій

  • У районі Донецького аеропорту чутно атаки зі стрілецької зброї та кулеметів.
  • Місцеві жителі Путилівки повідомляють про роботу танків.
  • У соцмережах інформують про бойові дії у районі шахти Трудівської.

Один з місцевих жителів селища Октябирський оприлюднив відео, на якому чітко чути постріли з важкого озброєння у районі Донецького аеропорту.

Він повідомив, що атаки не вщухають з ранку 2 квітня.

Постріли з важкого озброєння у районі Донецького аеропорту: дивіться відео

Водночас дим невідомого походження з Донецького аерепорту видно й у центрі міста.

Росія перекинула свою військову техніку та особовий склад саме у район Донецького аеропорту.

Також інформують про збільшення кількості військових та техніки у Донецьку. Через це цивільних стало значно менше на вулицях.

Зверніть увагу! Українська розвідка зафіксувала, що Росія стягує армію і важке озброєння до кордону. У відповідь на це США приводить своє військо у повну бойову готовність.

Ситуація на Донбасі: що відомо

  • Протягом минулої доби, 1 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил російські найманці 13 разів порушили режим припинення вогню.
  • Унаслідок ворожих атак двоє захисників України отримали поранення.
  • З початку поточної доби, 2 квітня, окупанти 7 разів атакували позиції ЗСУ. Через обстріли противника поранення зазнав один український воїн.


Розташування угруповань Росії вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу