Робота танків і постріли з різного озброєння: у Донецьку відчули загострення війни – відео

Росія продовжує стягувати війська до кордонів України. В окупованому Донецьку місцеві жителі вже відчули на собі загострення ситуації.
Джерело:"Радіо Свобода"
Вони розповідають, що у ніч з 1 на 2 квітня в місті та його околицях чутно, як активізувалися найманці країни-агресора. Бойовики ведуть вогонь з різних типів зброї у районах Донецька.
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Де чутно ведення бойових дій
- У районі Донецького аеропорту чутно атаки зі стрілецької зброї та кулеметів.
- Місцеві жителі Путилівки повідомляють про роботу танків.
- У соцмережах інформують про бойові дії у районі шахти Трудівської.
Один з місцевих жителів селища Октябирський оприлюднив відео, на якому чітко чути постріли з важкого озброєння у районі Донецького аеропорту.
Він повідомив, що атаки не вщухають з ранку 2 квітня.
Постріли з важкого озброєння у районі Донецького аеропорту: дивіться відео
Водночас дим невідомого походження з Донецького аерепорту видно й у центрі міста.
Росія перекинула свою військову техніку та особовий склад саме у район Донецького аеропорту.
Також інформують про збільшення кількості військових та техніки у Донецьку. Через це цивільних стало значно менше на вулицях.Зверніть увагу! Українська розвідка зафіксувала, що Росія стягує армію і важке озброєння до кордону. У відповідь на це США приводить своє військо у повну бойову готовність.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Протягом минулої доби, 1 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил російські найманці 13 разів порушили режим припинення вогню.
- Унаслідок ворожих атак двоє захисників України отримали поранення.
- З початку поточної доби, 2 квітня, окупанти 7 разів атакували позиції ЗСУ. Через обстріли противника поранення зазнав один український воїн.
Розташування угруповань Росії вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу