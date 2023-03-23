"Так і до Т-34 дійдуть": яку загрозу становлять старі російські танки Т-54
Росія знімає з баз зберігання техніку, яку виготовили після Другої світової війни. Проте такі танки однаково залишаються грізною зброєю на полі бою.
Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт Олег Жданов. Він додав, що ці танки можуть бути у кращому стані, ніж деякі новіші, які росіяни знімали зі зберігання у минулі місяці.
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Ці танки можуть бути у кращому стані
Танки Т-54/55, які військові дослідники помітили під час переміщення з баз на Далекому сході, вироблялись у Радянському Союзі у 1940-х, 1950-х роках. Ці машини були зняті з 1295-ї Центральної бази резерву і зберігання танків, звідки брались й Т-62, що розконсервували у минулі місяці.
Жданов припустив, що це може бути пов’язано з тим, що саме ці Т-54/55 є у кращому стані, ніж новіші моделі радянських танків.
"Я так розумію, що коли Сталін був при владі, то постановка на зберігання більше відповідала технологіям, які тоді застосувались, ніж тепер. Тому ці Т-54/55, мабуть, в кращому стані, ніж ті танки, які зберігались за часів Хрущова і Брєжнєва", – наголосив військовий експерт.
Військовий експерт Олег Жданов про ситуацію на фронті: дивитись відео
За його словами, з такими темпами окупанти дійдуть до танків Т-34, які вироблялись у роки Другої світової війни.
Не якість, а кількість є проблемою
Олег Жданов наголосив, що танк, який би він не був старий, це перш за все засіб вогневого ураження і він може спричинити клопоту на полі бою. Для знищення старих танків однаково потрібно докласти зусиль, застосувати протитанкову ракету, снаряд, або гранату від ручного гранатомета.
Тому їхня кількість це також проблема з якою нам потрібно боротись. Але якість цих танків – вона ще нижча ніж у машин, які вони раніше знімали зі зберігання,
– зазначив він.
Військовий експерт також згадав, що російський 103-й бронетанковий ремонтний завод під Читою вже кілька місяців модернізовує танки Т-62. Вони у дуже поганому стані і їм потрібно робити, фактично, капітальний ремонт.
Росіяни знімають зі зберігання стару техніку
- Дослідники CIT у березні 2023 року помітили, що росіяни перемішують ешелони з танками Т-54. Ці машини виготовлялись у перші роки після Другої світової війни та стояли на озброєнні радянської армії до 1970-х років.
- Зазнавши значних втрат у техніці на війні з Україною, Росія вирішила протягом 3 років модернізувати 800 танків Т-62. Деяким з цих бойових машин близько пів сотні років й довести їх до сучасного стану фактично неможливо.
- Українські військові кажуть, що старі радянські танки не зрівняються з новітнім озброєнням країн НАТО.