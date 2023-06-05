Українські танкісти рознесли посадку з окупантами під Бахмутом: гаряче відео роботи воїнів

Українські військові завдали втрат російським окупантам на Бахмутському напрямку. Наші воїни рознесли посадку з окупанти.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів про вдалу роботу 3-ї окремої штурмової бригади. Танки бійців, за його словами, рознесли посадку з росіянами під час штурму позицій ворога на Бахмутському напрямку.

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Українські бійці штурмували позиції ворога на Бахмутському напрямку

"Сили оборони працюють", – зазначив Сирський та опублікував гаряче відео з передової.

Сирський показав, як танки 3-ї окремої штурмової бригади рознесли посадку окупантів: дивіться відео

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, але не мав успіху.

Водночас командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський напередодні повідомив, що українські військові звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу.

Крім того, ватажок вагнерівців Євгєній Пригожин раптом повідомив, що на південно-західній околиці Бахмута, яку раніше утримували його підрозділи, зараз знову перебувають ЗСУ. Пригожин застеріг окупантів від подальших кроків Сил оборони України.

Втім, у Міноборони України до цього неодноразово наголошували, що наші війська контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині. Натомість Пригожин брехав, що нібито вагнерівців "взяли" Бахмут.

Наприкінці травня Сили оборони активізувалися на флангах поблизу Бахмута, коли росіяни намагалися просунутися вглиб міста. На деякий час у Бахмуті знизилася активність окупантів через виведення вагнерівців.

Сили оборони України знешкодили в боях за Бахмут від 60 до 100 тисяч російських окупантів. Щонайменше 20 тисяч окупантів загинули в боях за Бахмут.