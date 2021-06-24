Росія передбачувано небезпечна, – Таран назвав 5 причин провокації з "обстрілом" есмінця

Міністр оборони України Андрій Таран назвав 5 можливих причин провокації Росії в Чорному морі, яка сталась 23 червня. Мовиться про інцидент з "обстрілом" британського есмінця "Дефендер".

Росіяни заявили, що відкрили вогонь по судну, втім у Британії заперечили цю інформацію. Очільник Міноборони України переконаний, що у Кремлі знову вдалися до поширення цинічної дезінформації через контрольовані ЗМІ.

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Таран прокоментував "обстріл" Росією британського есмінця

Міністр переконаний, наразі важливо сконцентруватись на пошуку варіантів відповіді, що саме сталося в Чорному морі. Він вважає, що причинами могли бути:

реакція Росії на щойно досягнуті домовленості українсько-британського морського партнерства;

спроба зірвати навчання "Сі Бриз-2021", що розпочинаються 28 червня;

відповідь Росії на реальну перспективу членства України в НАТО після саміту Альянсу;

ідея повторити сценарій з розбійним абордажем українських катерів восени 2018 року;

інформаційно-психологічна операція, найімовірніше, з прицілом на осінні вибори в Росії.

"Виходячи з сьогоднішнього перебігу подій, маємо готуватись до всіх згаданих і неназваних сценаріїв", – підкреслив Андрій Таран.

Він також додав, що Україна в тісному контакті і взаємодії з партнерами продовжує активно готуватись до масштабних навчань "Сі Бриз-2021".

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