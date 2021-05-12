Таран не виключив ймовірність нападу Росії з боку Білорусі

Розвідники попередили, що Росія повільно відводить війська від українських кордонів. У Міноборони не виключають ймовірності вторгнення Росії з боку Білорусі.
Джерело:Міноборони
Загроза збройної агресії Росії не минула. Про це сказав міністр оборони Андрій Таран.
До речі Політика Кремля може спровокувати збройний конфлікт в Європі, – Таран
Російські війська все ще стоять біля кордону
Таран зауважив, що Росія дуже повільно відводить свої війська. Наприклад, загалом вже відвели близько 4 тисячі військовослужбовців.
Міністр наголосив, що техніка Росії все ще залишається поблизу нашого північного кордону.
Є загроза нападу з боку Білорусі
Таран додав, що за ситуацією в Білорусі пильно стежать. Україна не виключає ймовірності вторгнення російських військ з білоруського напрямку або поширення військової агресії через Білорусь.
Станом на зараз такої безпосередньої загрози не відзначаємо,
– заспокоїв Таран.
Однак міністр зауважив, що у Міноборони є розроблені плани для такого випадку.
Напруга біля кордонів: що треба знати
- Протягом квітня Росія стягувала війська до українського кордону. Москва запевняла, нібито це для навчань.
- Однак розвідники попереджали, що агресор може готувати ескалацію конфлікту на Донбасі та ширший наступ.
- Україна та світ були неабияк занепокоєні такими діями. Проте згодом у Росії зазначили, що будуть відводити війська.
- У Держдепі США переконані, що після таких заяв Росія провела лише передислокацію деяких сил. Тож ситуація залишається напруженою.