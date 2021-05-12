Таран не виключив ймовірність нападу Росії з боку Білорусі

Розвідники попередили, що Росія повільно відводить війська від українських кордонів. У Міноборони не виключають ймовірності вторгнення Росії з боку Білорусі.

Загроза збройної агресії Росії не минула. Про це сказав міністр оборони Андрій Таран.

До речі Політика Кремля може спровокувати збройний конфлікт в Європі, – Таран

Російські війська все ще стоять біля кордону

Таран зауважив, що Росія дуже повільно відводить свої війська. Наприклад, загалом вже відвели близько 4 тисячі військовослужбовців.

Міністр наголосив, що техніка Росії все ще залишається поблизу нашого північного кордону.

Є загроза нападу з боку Білорусі

Таран додав, що за ситуацією в Білорусі пильно стежать. Україна не виключає ймовірності вторгнення російських військ з білоруського напрямку або поширення військової агресії через Білорусь.

Станом на зараз такої безпосередньої загрози не відзначаємо,

– заспокоїв Таран.

Однак міністр зауважив, що у Міноборони є розроблені плани для такого випадку.

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