Таран виступить на засіданні Європарламенту

Андрій Таран 14 квітня виступить на засіданні Європейського парламенту щодо питань безпеки та оборони. Він обговорить з Євросоюзом російське загострення біля кордонів України.

Деталі виступу Тарана

Виступ міністра оборони запланований на 15:15 – 16:15. Він відбудеться у підкомітеті з питань безпеки та оборони у режимі відеоконференції.

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Обмін думками з Андрієм Тараном, міністром оборони України, щодо безпеки та оборонного співробітництва між Україною та ЄС,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював консультації з НАТО. 13 квітня він зустрівся у Брюсселі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. На засіданні Комісії Україна – НАТО всі держави-члени Альянсу висловили підтримку України.

Що потрібно знати про загострення на Донбасі

Росія вже кілька днів стягує свої війська за 3 напрямками: до кордону України, на тимчасово окупований Крим та Донбас.

У Москві кажуть, що перекидають армію через нібито загрозу НАТО. Раніше росіяни пояснювали, що проводять "бойові навчання".

Міжнародна спільнота вже висловила стурбованість ситуацією біля кордонів України. Президент США Джо Байден пообіцяв Києву підтримку у разі ескалації. Крім того, він телефоном закликав главу Росії Володимира Путіна знизити напруженість у відносинах з Україною.

За словами віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова, стягуванням своїх військ Росія намагається відвернути увагу свого населення від внутрішніх до зовнішніх проблем. Це пов'язано з майбутніми виборами до Держдуми.



Російські війська біля кордону України / Інфографіка 24 каналу