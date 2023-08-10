Доведеться мобілізувати сотні тисяч, – Чмут розповів про тотальну проблему на фронті
Джерело:"РБК-Україна"
Директор благодійного Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут поділився власними міркуваннями щодо мобілізації. Зокрема, він впевнений, що рано чи пізно більшості доведеться стати до захисту України.
Він переконаний, що військові, які з перших днів на фронті мають відпочити. А замінити їх мають інші українці.
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Україна втрачає військових
Чмут переконує, що через велику територію, Україні потрібна велика армія. За півтора року повномасштабного вторгнення військо втратило мотивованих, підготовлених, з бойовим досвідом людей. Зокрема, ці люди втомлюються психологічно, і їх зараз нема кому замінити
Люди, які рік-півтора року в окопах на передовій, фізіологічно потребують відновлення. А щоб це зробити, їх треба в цих окопах кимось замінити. А це сотні тисяч людей, яких доведеться мобілізувати,
– констатував Чмут.
Він додав, що військові не вічні і рано чи пізно доведеться воювати. Це може змінитися лише у крайніх випадках – смерть Путіна, розпад Росії чи знахідка ядерної зброї.
Проте Чмут переконує, що важливо підібрати кожному правильне місце у війську. Умовно айтішник повинен йти у вузол зв'язку, а не в кулеметники. Такий підхід до залучення цивільних осіб посилює всю систему.
Мобілізація в Україні триває
- Експерти пояснили, що залучити все населення до війська неможливо. Це викличе кризу в економічному секторі. Окрім цього банально неможливо забезпечити амуніцією стільки солдат.
- В Україні не діють хвилі мобілізації – вона триває постійно. До лав ЗСУ можуть залучити й обмежено придатних. Кожен регіон має свій мобілізаційний план, проте його не озвучують, адже цю інформацію може використати ворог.
- У Верховні Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить залучити мобілізованих, які не хочуть воювати до виконання робіт щодо оборони та забезпечення національної економіки нашої держави.