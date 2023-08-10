Доведеться мобілізувати сотні тисяч, – Чмут розповів про тотальну проблему на фронті

Директор благодійного Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут поділився власними міркуваннями щодо мобілізації. Зокрема, він впевнений, що рано чи пізно більшості доведеться стати до захисту України.

Він переконаний, що військові, які з перших днів на фронті мають відпочити. А замінити їх мають інші українці.

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Україна втрачає військових

Чмут переконує, що через велику територію, Україні потрібна велика армія. За півтора року повномасштабного вторгнення військо втратило мотивованих, підготовлених, з бойовим досвідом людей. Зокрема, ці люди втомлюються психологічно, і їх зараз нема кому замінити

Люди, які рік-півтора року в окопах на передовій, фізіологічно потребують відновлення. А щоб це зробити, їх треба в цих окопах кимось замінити. А це сотні тисяч людей, яких доведеться мобілізувати,

– констатував Чмут.

Він додав, що військові не вічні і рано чи пізно доведеться воювати. Це може змінитися лише у крайніх випадках – смерть Путіна, розпад Росії чи знахідка ядерної зброї.

Проте Чмут переконує, що важливо підібрати кожному правильне місце у війську. Умовно айтішник повинен йти у вузол зв'язку, а не в кулеметники. Такий підхід до залучення цивільних осіб посилює всю систему.

Мобілізація в Україні триває