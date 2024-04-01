Пройшов бої за Ірпінь, Чернігів і Бахмут: на фронті загинув доброволець з Прикарпаття

Україна втратила ще одного свого захисника. 28 березня під час запеклих боїв на околицях села Терни Краматорського району, Донецької області загинув воїн з Рогатина Тарас Пришляк.

Тарас Пришляк став на захист Батьківщини добровольцем. У лавах 71-ї окремої єгерської бригади захисник пройшов бої за Ірпінь, Чернігів і Бахмут.

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Що відомо про Героя

Тарас Васильович Пришляк народився 4 листопада 1973 року в Рогатині Івано-Франківської області. Навчався у місцевій ЗОШ №2.

Після 9 класу продовжив здобувати освіту столяра у Перемишлянському училищі. Пройшов військову службу в армії. У мирний час працював різноробом, зокрема, й закордоном.

У молодому віці Тарас Пришляк втратив тата і молодшого брата. Тож став надійною опорою для матері, сестер Зеновії й Лесі. На жаль, під час пандемії відійшла пішла у засвіти його мати.

Рідні згадують Тараса як дуже товариську і добру людину. Двері його будинку завжди були відкриті для близьких та друзів. Він люблячий і турботливий батько двох донечок – Віталіни та Ірини.

У перший день повномасштабної війни Тарас Пришляк вирішив добровольцем взятися за зброю. Пішов служити у складі 71 окремої єгерської бригади.

На початку весни 2022 був мобілізований до лав ЗСУ. Брав участь в боях за Ірпінь, Чернігів, Бахмут. Згодом разом з побратимами Тарас Пришляк, стрілець-санітар 3 стрілецького відділення, 3 стрілецького взводу, 2 стрілецької роти, воює на Авдіївському напрямку, де старається відбити нескінченні напливи ворожих військ,

– розповіли в Рогатинській МТГ.

На жаль, 28 березня відбувся останній бій українського воїна. Його серце перестало битися від смертельного поранення під час авіаційного обстрілу села Терни.

Тарас Пришляк на щиті / Фото з фейсбуку Рогатинської МТГ

"Побратими назавжди запам'ятають Тараса Пришляка як хорошого воїна, людину доброї душі, яка завжди була готова підтримати, прикрити у бою. Без рідної людини залишились дружина, доньки та дві сестри", – написали в громаді.

Також висловили щирі співчуття рідним, близьким, побратимам, всім, хто знав загиблого захисника Тараса Пришляка і надихався його добрим серцем та відвагою.

За попередньою інформацією, прощання з Героєм відбудеться у Рогатині. Наразі триває транспортування загиблого до рідного краю. Про час і місце прибуття скорботного кортежу та дати поховання сайт Рогатинської МТГ повідомить додатково.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять і слава Герою!

До слова, у березні стало відомо про загибель захисника з Надвірної. 37-річний Тарас Шпинта віддав життя за Україну в бою під Дорожнянкою на Запоріжжі.