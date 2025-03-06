Митна війна Трампа: Китай однією фразою дає США дуже чіткий натяк

Посольство Китаю у США зробило різку заяву в бік Сполучених Штатів. Вони дійсно болісно відреагували на нові мита від Дональда Трампа.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Відомо, що у посольстві Китаю у США заявили, що "якщо війна – це те, чого добиваються Штати. Нехай це буде тарифна, торгова чи будь-який інший тип війни, то ми готові воювати до кінця". Це дійсно досить жорстка заява.

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Може статися щось серйозне

Як наголосив Ус, Китай такими фразами фактично зробив прямий натяк навіть на третю світову війну. Вони не відкидають варіант, що таке може статися. І торгівельна війна США та Китаю переросте у щось більше.

Тут хочеться згадати звинувачення в бік Зеленського, що ми нібито підштовхуємо світ до третьої світової. Не Зеленський це робить. Ми не та країна, яка спровокує третю світову. А США і Китай можуть це зробити. Торгівельна війна цілком може перерости у воєнний конфлікт,

– зазначив Ус.

Тут важливо буде глянути на реакцію від Сполучених Штатів. Вони або спробують зменшити градус напруги, або підуть ще й на подальшу ескалацію.

Нагадаємо, нещодавно Трамп подвоїв мита на китайські товари до 20%. Спершу вони перебували на рівні 10%. У посольстві Китаю у США різко на це відреагували. Міністр оборони Штатів Піт Гегсет цікаво відповів на таку заяву з боку КНР.