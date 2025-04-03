У Білий дім викликали договороздатного: Трамп готовий ввести проти Росії потужні санкції

Трамп розгніваний тим, що Путін не хоче припиняти вогонь. В США підготували законопроєкт про введення санкцій проти Росії, якщо вона відмовиться від мирної угоди. Кремль відправив у Вашингтон очільника Російського фонду прямих інвестицій Дмітрієва, який має зустрітися з спецпредставником Трампа – Віткоффом.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в етері 24 Каналу наголосив, що він розцінює заяву демократів та республіканців про можливе введення тарифу в розмірі 500% на імпорт товарів з країн, які купують російську нафту чи газ, як політичну.

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Як Вашингтон може натиснути на Москву?

Клочок підкреслив, що 500% – це космічна цифра. На його думку, можливо, буде не 500%, а 50%. Трамп може ввести вторинні санкції проти країн, які торгуватимуть з Росією, якщо вони будуть закуповувати енергоресурси. Механізм для цього є.

Наприклад, певна компанія купувала для Індії нафту, газ чи вугілля. З того обсягу, який купувався, доведеться сплатити мито 25 – 50% до держбюджету США. Якщо компанія не сплачуватиме, значить і торгувати не буде,

– пояснив Клочок.

Керівник Центру громадської аналітики звернув увагу на матеріал журналістки Fox News, яка спілкувалась з посадовцями у Білому домі та опублікувала інформацію, де мовиться про те, що Трамп вкрай незадоволений Путіним. Це пов'язано з тим, що той ніяк не хоче йти на вимогу хоча б часткового припинення вогню. Удари з боку Росії по енергосектору зберігаються і США це бачать.

Клочок вважає, що серед механізмів тиску на Росію не варто забувати й про санкції проти російського тіньового флоту. Це, з його слів, зробити дуже просто.

"Є список тих танкерів, які росіяни використовують для експорту своєї нафти. Ми бачили, що впродовж попередніх років вводили санкції проти 10, 20, потім 100 і 200 танкерів, але який сенс від цього, якщо їх тисяча?", – озвучив Клочок.

Росія стоїть перед вибором і намагається блефувати

Американський президент не полюбляє, коли його не слухають, а воліє, щоб йому всі підпорядковувалися. Ініціативи сенатора Ліндсі Грема про 500% тарифи – це продовження політики Трампа, яку він вже фактично озвучив.

Тому викликали з Кремля договороздатного, ні Патрушева, ні Наришкіна, ні Лаврова, а Дмітрієва. Зараз Білий дім і Конгрес демонструють готовність застосувати негайно санкції проти Росії,

– зазначив Клочок.

Якщо навіть вони будуть діяти не наступного дня, а через місяць, в будь-якому випадку Росія стоїть перед вибором. Російський Центробанк невипадково почав розробляти сценарій того, що буде з економікою Росії, якщо війна продовжиться.

В росіян "мінус" по бюджету орієнтовно складає 150 мільярдів доларів за рік. Це, як наголосив Клочок, катастрофічно велика цифра. Він підсумував, що вибору в росіян фактично немає, але вони блефують і робитимуть це надалі.