Тарифи на тепло та гарячу воду: жителів Києва чекає приємний сюрприз
12:32, сьогодні 2438 Читать новость на русском
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила зниження тарифів на тепло та гарячу воду для жителів Києва.
Таке рішення НКРЕКП прийняла під час засідання, повідомляє "Укрінформ".
Відповідно до рішення НКРЕКП, плата за централізоване опалення для Києва знизиться на 0,7% – з 1355,83 грн до 1346,60 грн за 1 ГКал для будинків з приладами обліку і з 31,55 грн до 31,33 грн за 1 метр квадратний для будинків без приладів обліку.
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Гаряча вода для споживачів "Київенерго" подешевшає на 0,6%: з рушникосушаркою у квартирі – з 80,62 грн за кубометр до 80,12 грн, без рушникосушарки – з 74,53 до 74,06 грн за кубометр.
Джерело: 24 Канал
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