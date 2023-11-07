Генерал Тарнавський розповів про нову тактику, яку випробували загарбники

Загарбники намагаються досягти поставлених цілей та змінити тактику. Однак їхні зусилля виявляються марними.

Російські військові не мають успіху на фронті. Для того, аби досягти поставлених цілей вони вдаються до випробування нових тактик.

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Ворог зазнав втрат

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський розповів, що днями, противник зробив спробу штурмувати передові позиції десантників 79 десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України. Окупанти зробили це у нічний час під прикриттям туману.

Водночас про успіх ворога не мовиться. У підсумку росіяни втратили чотири одиниці техніки та відступили.

Сили оборони знищили техніку ворога: дивіться відео

Втрати ворога на 7 листопада

Повномасштабна війна в Україні триває вже 622 добу. За понад 20 місяців українські захисники очистили рідну землю від більше ніж 306 тисяч окупантів.

Актуальні втрати ворога: