Викрили "агентів впливу" Татарова: допомагають обирати нового антикорупційного прокурора

Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров має зв'язки з членами комісії, яка обирає голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. З деякими він працював ще за часів експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Журналісти з'ясували, що з двома членами комісії Татаров співпрацює в комісії, створеній Володимиром Зеленським. З іншими – раніше працював в одній робочій групі при Мін'юсті та громадській раді при Міністерстві внутрішніх справ часів Януковича.

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Розслідувачі також повідомили, що один із членів комісії був науковим керівником Татарова, а з деякими він писав спільні статті. Поки сам заступник керівника ОП це не прокоментував ніяк.

Вплив Татарова на членів комісії

Катерина Коваль

У коментарі журналістам декілька членів комісії своє знайомство чи співпрацю з Татаровим

Голова комісії Катерина Коваль у 2012 році разом із Татаровим працювала в робочій групі, створеній тодішнім міністром юстиції Олександром Лавриновичем. Також у 2013 році вона керувала комітетом планування і моніторингу Громадської ради при МВС України. За її словами, вона працювала у цій раді також і під час Революції гідності.



Катерина Коваль / Фото Офісу генпрокурора

У квітні 2013 року вона могла перетинатися з Олегом Татаровим під час круглого столу щодо реформування правоохоронної системи, мовиться у розслідуванні. На той час Татаров був заступником керівника Головного слідчого управління МВС.

В'ячеслав Навроцький та Роман Куйбіда

Сама Коваль свою зустріч із Татаровим заперечує.

Члени комісії з обрання керівництва САП В'ячеслав Навроцький та Роман Куйбіда, як виявили журналісти, зараз працюють із Татаровим в одній комісії – з питань правової реформи, створеної указом Зеленського.

У коментарі "Схемам" Навроцький також повідомив, "що жодного разу з Татаровим не контактував".

Я повинен розкрити інформацію про те, що я є в одному консультативному органі з одним із членів комісії,

– натомість пояснив член комісії Роман Куйбіда.

Богдан Романюк

Інший член комісії – Богдан Романюк – був науковим керівником Татарова. У 2007 році під його керівництвом Татаров захистив свою першу дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Олексій Дрозд

Ще із одним членом комісії – Олексієм Дроздом – Татаров написав раніше спільну статтю під назвою "Правова охорона земельних відносин в Україні". Водночас, як зазначають журналісти, Дрозд поки самоусунувся від роботи у комісії, оскільки був поліцейським. Це заборонено.

Дрозд та Татаров писали спільну статтю / Фото "Схем"

Інші члени комісії

"Схеми" також помітили персону Андрія Гуджала – його кандидатуру до комісії запропонувала фракція ОПЗЖ, представником якої є нардеп Григорій Мамка. Татаров раніше писав відгук на дисертацію Мамці і був його опонентом.

Ще один член комісії – Євген Соболь. Йому надали президентське звання "заслужений діяч науки й техніки". Він запевняв журналістів, що нагорода не вплине на його незалежність у комісії.

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