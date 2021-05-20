Татаров – професійна людина, – Зеленський про скандал в ОП

Володимир Зеленський вважає скандального Олега Татарова насправді професійною людиною. Водночас його заяви у часи Революції Гідності, які обурили суспільство, президент конкретно не прокоментував.

На пресконференції з нагоди другої річниці президентства Зеленський зауважив, що не проінформований та не має доказів того, що Татаров робив антиукраїнські заяви. Також наголосив, що питання щодо Татарова краще ставити Єрмаку.

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"Я хочу, щоб ми про заступників чи радників голови Офісу Президента запитували у голови. Це важливо. Щодо цінності (Татарова – 24 канал) важко говорити. Оцінкою повинен займатися Андрій Єрмак", – сказав Зеленський.

Я знаю, що він (Єрмак – 24 канал) вважає, і я так вважаю, що він (Татаров – 24 канал) професійна людина,

– заявив президент.

Щодо скандальних слів Татарова президент запевнив, що знає ситуацію "на рівні чуток". Доказів не має. Однак зауважив, що ставив Татарову це питання.

"Якщо людина вважає, що Янукович – це був "державний переворот", то в нас такі люди не працюють. Я від нього таких принципових речей не чув", – підсумував Зеленський.

Зеленський вважає Татарова професійною людиною: відео

Справа Татарова: коротко