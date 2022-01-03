"Тату" та "Ласковый май": Укрзалізницю зганьбили за російську попсу в поїздах

Чоловік написав, що у вагоні Укрзалізниці грала російська поп-музика. Він також поцікавився, чи не можна вмикати українські радіостанції.

Допис про це у фейсбуці написав Іван Сорочан. У компанії вже відреагували на його зауваження.

Зауважте Пасажирка поїзда виявила вугілля у відділенні для валіз: їй запропонували пакет

У вагонах Укрзалізниці грають "Тату" і "Ласковый май"

Сорочан поцікавився, чи не можна в Укрзалізниці видати якийсь наказ чи службову інструкцію провідникам, щоб ті не вмикали "русске радіо і русску попсу?".

У вагонах грає "Тату" та "Ласковый май". Потім ви дивуєтесь, чого вам пасажири вікна б'ють, у фіранки жирні руки витирають і ось оце все. А це насправді прямий наслідок такого радіо,

– написав чоловік.

Він також запропонував вмикати українські радіостанції "Країна ФМ", "Армія ФМ" та подібні.

В Укрзалізниці перепросили

У компанії прокоментували допис користувача і попросили вибачення за російську музику.

Нам дуже шкода, що ви зіткнулись з таким обслуговуванням у нашому потязі. Щиро перепрошуємо за поведінку наших працівників. Напишіть нам, будь ласка, в особисті повідомлення деталі вашої поїздки для подальшого розгляду питання,

– розповіли у компанії.

Там також подякували пасажиру, що не залишається осторонь щодо якості обслуговування у поїздах.

Коротко про останні інциденти в Укрзалізниці

Наприкінці грудня 2021 року користувач написав, що пасажирка у потязі Укрзалізниці знайшла вугілля у відділенні для валіз , яке розташоване під нижньою полицею. Його використовують для опалення вагону. Як компенсацію дівчині запропонували пакет для багажу.

, яке розташоване під нижньою полицею. Його використовують для опалення вагону. Як компенсацію дівчині запропонували пакет для багажу. 26 грудня 2021 року посеред ночі в потязі Київ – Ужгород спалахнула пожежа. Займання виникло о 03:45, коли поїзд прибув на вокзал Львова.

26 грудня пасажирка потягу "Інтерсіті" № 779 Суми – Вінниця поскаржилася на жахливий холод у вагоні. Там температура повітря ледь досягала +10 градусів.

Брифінг щодо ситуації з новими правилами перевезень "Укрзалізниці" – дивіться відео

Повний текст публікації Івана Сорочана

Укрзалізниця, а можна якийсь наказ чи службову інструкцію провідникам з рекомендацією не включати на внутрішньовагонному радіо русске радіо і русску попсу?

А то в вагонах грає "Тату" та "Ласковий май". А потім ви дивуєтесь чого вам пасажири вікна б'ють, у фіранки жирні руки витирають і ось це все. А це насправді прямий наслідок такого радіо.