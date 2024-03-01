Британія закликає Німеччину відправити в Україну ракети Taurus, – Bloomberg

Британія закликала Німеччину надати Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus. Водночас Лондон пропонував угоду про обмін на ракети Storm Shadow.

Раніше, канцлер Німеччини виступив проти передачі Україні ракет Taurus. За його словами, такий крок може зробити Німеччину стороною конфлікту.

Дивіться також "Вчепилися одне одному в горлянку": євродепутат різко розкритикував дії Макрона та Шольца

Заклик Британії до Німеччини про передачу ракет Taurus для України

У виданні зазначили, що уряд Британії в приватному порядку закликає Німеччину надати ракети дальнього радіусу дії Taurus Києву.

Високопоставлені британські міністри і посадовці неодноразово давали зрозуміти Німеччині, що Україні вкрай необхідні її ракети Taurus, стверджують люди, знайомі з цим питанням,

– мовиться в публікації.

Один із посадовців, який говорив на умовах анонімності, підкреслив, що "Німеччина повинна припинити шукати виправдання".

Крім цього, у виданні зазначили, що Британія пропонувала рішення для подолання опору Берліна щодо відправки ракет, включаючи угоду про обмін, за якою Лондон постачатиме Києву більше власних ракет Storm Shadow, а Німеччина натомість надасть Британії ракети дальнього радіуса дії на заміну.

"Поведінка Шольца показала, що з погляду безпеки Європи він не та людина, не на тій посаді та не в той час", – жорстко сказав колишній міністр оборони Бен Уоллес в інтерв'ю газеті Evening Standard в четвер.

Цього тижня канцлер Німеччини вкотре виключив відправку ракет Taurus в Україну, стверджуючи, що це означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією.

В агентстві зазначили, що між Лондоном і Берліном виникла ширша суперечка через згадку Шольцом британських і французьких військ, які допомагають українцям в експлуатації далекобійних систем озброєнь проти російських об'єктів.

Коментарі Шольца неправильні, безвідповідальні і є ляпасом союзникам… Шольц повинен дати Taurus і припинити стримувати безпеку Європи,

– заявила голова комітету у закордонних справах Палати громад Алісія Кернс.

Шольц відмовився надавати ракети Taurus Україні: коротко