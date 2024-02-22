Бундестаг рекомендує передати Україні далекобійні ракети: чи наважиться Шольц ухвалити рішення

В Німеччині знову посилився тиск на канцлера Олафа Шольца щодо постачання Україні далекобійної зброї. Бундестаг 22 лютого проголосував за рекомендацію надати нашій країні системи дальньої дії для завдання "точкових ударів глибоко в тилу російського агресора". Тепер канцлер Німеччини має ухвалити остаточне рішення по цьому питанню.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан сказав 24 Каналу, що в Німеччині є консенсус щодо надання Україні ракет дальньої дії. Німецькі парламентарі, представники української громади, які тісно співпрацюють з німецькою владою, схиляються до думки, що Україна має отримати цю зброю.

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Можемо отримати ракети, на які давно чекаємо

В Бундестазі було ухвалено коаліційний документ, в якому зазначено про надання Україні систем дальньої дії. Народний депутат Єгор Чернєв припустив, що імовірно йдеться про ракети Taurus.

Сергій Кузан нагадав, що місяць тому опозиція виносила на голосування схожий законопроєкт, але тоді він був провалений. Німецькі парламентарі, члени комітету з національної безпеки, пояснювали, що плани щодо надання Україні військової допомоги є. Вони не голосували за опозиційний законопроєкт з політичних міркувань. Проте до річниці повномасштабного вторгнення обіцяли ухвалити важливе рішення.

"Інша справа, коли ці ракети з'являться в Україні, і це питання військових та логістів, але головне, що ми можемо отримати ракети Taurus", – наголосив Кузан.

Гарна ракета

Також Велика Британія готова надати військову допомогу Україні й обіцяє відправити нам в першій половині 2024 року 200 ракет Brimstone.

Це гарна британська ракета. Ми особливо потребуємо такої зброї саме через брак ракет. Brimstone ми не зможемо вразити російські стратегічні об'єкти, однак на фронті, у 50-кілометровій смузі, матимемо можливість їх використовувати,

– пояснив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Зараз росіяни максимально накопичили свої сили ближче до лінії фронту. Вони переконані, що у нас бракує зброї, яка б вражала скупчення їхньої живої сили і техніки. Тому зараз окупанти діють набагато вільніше.

"Будь-яке постачання таких ракет та іншого подібної зброї створить загрозу для скупчення сил противника і загалом дістане додаткові проблеми на фронті", – зауважив Сергій Кузан.

Що відомо про надання Україні ракет Taurus

Бундестаг 22 лютого ухвалив рекомендацію про надання Україні зброї дальньої дії. Водночас народний депутат Єгор Чернєв, коментуючи цю подію, зазначив, що рекомендація не означає, що ракети будуть надані Україні. Проте інших ракет для таких цілей, окрім Taurus, в Німеччині немає. На формулюванні щодо "зброю далекої дії" наполягла правляча партія в Бундестазі.

Раніше парламентська група ХДС/ХСС вносила на голосування законопроєкт щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Проте 17 січня у Бундестазі його не підтримали. Водночас Чернєв пояснив, що законопроєкт було відхилено не через його суть, а внаслідок порушення процедури та внутрішньопарламентських конфліктів.

Перепоною на шляху постачання Taurus Україні є позиція Олафа Шольца, який зволікає з цим рішенням. Водночас він має побоювання, що застосування Taurus по російських військових об'єктах може підсилити ескалацію у війні. Канцлер наголошує на тому, що це питання заслуговує ретельного вивчення та розгляду.