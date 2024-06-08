"Важлива цеглинка" для оборони України: на що здатні німецькі ракети Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не заперечив категорично надання Україні ракет Taurus. Держава надає хорошу допомогу для ЗСУ, однак він не хоче надавати саме це озброєння. Навряд чи він кардинально змінить позицію.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. За його словами, навіть якби Україна таки отримала ракети Taurus, то з дальністю до 300 кілометрів.

До теми Шольц не заперечив передачу Україні ракет Taurus

"Багато країн, надаючи військову допомогу Україні, фактично роблять це німецьким коштом. Німці компенсують їм або грошима, або зброєю. Наприклад, радянські боєприпаси та озброєння, які передавались Україні, особливо на початку війни. Але Taurus – це "ідея фікс" для канцлера Шольца", – сказав він.

Taurus – не "чудо-зброя"

Давид Шарп зазначив, що Taurus – це ракети повітряного базування. Це важливий інструмент дальнього радіуса дії, але близький за своїми характеристиками до Storm Shadow і SCALP, які Україна вже має.

Taurus не зможуть переламати хід війти. Водночас це б дало Україні додаткову кількість для ураження цілей. Однак якщо буде заборона бити Taurus по території Росії, то можливості різко знижуються.

Але у будь-якому випадку цих Taurus було б мало. Taurus не є чудо-зброєю. Це була б така важлива цеглинка в обороноздатність України, але не більше,

– переконаний військовий оглядач з Ізраїлю.

Taurus для України: останні новини