Назвав впертим і закликав нарешті передати Україні Taurus: лідер Баварії розкритикував Шольца

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер розкритикував німецького канцлера Олафа Шольца. Власне, через те що він відмовляється передавати Україні ракети Taurus.

Політик акцентував, що відправка нашій державі цих ракет не має бути одноосібним рішенням Шольца. Водночас він звинуватив німецького канцлера у впертості.

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Taurus для України

За словами прем'єр-міністр Баварії Taurus зі складів нарешті мають рушити в дорогу до України. Нашій державі це озброєння неабияк потрібне.

Цю зброю необхідно використовувати. У нас є свій моральний інтерес допомогти Україні,

– заявив Маркус Зедер.

Прем'єр Баварії разом з тим закликав провести нове голосування в Бундестазі, аби "політично убезпечити поставку" ракет в Україну.

Зверніть увагу! Зедер констатував, що розгортання ракет Taurus в Україні було б можливим навіть без участі військовослужбовців Бундесверу – тобто збройних сил Німеччини.

Контекст