Назвав впертим і закликав нарешті передати Україні Taurus: лідер Баварії розкритикував Шольца
Джерело:Welt
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер розкритикував німецького канцлера Олафа Шольца. Власне, через те що він відмовляється передавати Україні ракети Taurus.
Політик акцентував, що відправка нашій державі цих ракет не має бути одноосібним рішенням Шольца. Водночас він звинуватив німецького канцлера у впертості.
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Taurus для України
За словами прем'єр-міністр Баварії Taurus зі складів нарешті мають рушити в дорогу до України. Нашій державі це озброєння неабияк потрібне.
Цю зброю необхідно використовувати. У нас є свій моральний інтерес допомогти Україні,
– заявив Маркус Зедер.
Прем'єр Баварії разом з тим закликав провести нове голосування в Бундестазі, аби "політично убезпечити поставку" ракет в Україну.
Зверніть увагу! Зедер констатував, що розгортання ракет Taurus в Україні було б можливим навіть без участі військовослужбовців Бундесверу – тобто збройних сил Німеччини.
Контекст
- Україна уже не перший місяць просить Німеччину про постачання ракет Taurus з дальністю до 500 кілометрів, але канцлер Шольц вагається. Зокрема, остерігається голова уряду Федеративної республіки ударів по Москві.
- Крім того, Олаф Шольц зазначав, що якщо ФРН хоче мати контроль за поставленим Києву озброєнням, це можливо лише за участю німецьких солдатів. І це нібито є перешкодою до ухвалення рішення, оскільки не контролювати переданий арсенал Берлін не може.
- Спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат нещодавно зазначав, що західні партнери й медіа активно працюють над передачею ракет Taurus, хоча Україна не може оцінити їхню відсутність без попереднього досвіду використання.
- "Якби ми вже мали б їх і застосовували, то могли б сказати, наскільки велика проблема у їх відсутності. Ми розраховували на це озброєння, в додачу до тих ракет, які нам вже постачає Франція та Велика Британія. Це SCALP та Storm Shadow", – наголошував він.
- Застосування Taurus посилило б українські можливості зі завдання ударів по стратегічних цілях противника. Однак Берлін під тиском Кремля, тобто "страхом ескалації", може відмовитись від надання нашій державі відповідної зброї.