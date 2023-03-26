У спецпідрозділі Kraken розповіли про таємну атаку: знищили важливий об’єкт окупантів на Донбасі
Джерело:Kraken
Спецпідрозділ Kraken розповів деталі таємної операції на Донбасі. Це згадував президент Володимир Зеленський у зверненні в січні.
Так, 13 січня Зеленський згадав харківський спецпідрозділ KRAKEN та висловив бійцям подяку.
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Нічна штурмова атака
Тепер бійці можуть розкрити деталі. Вони проводили спецоперацію зі знищення передового пункту управління противника.
Є операції, про які ми вам не розповідаємо одразу, адже знаходимося в тому оперативному районі, але з часом деякі епізоди все ж таки частково можемо висвітлювати,
– пояснили у підрозділі.
Додали, що саме той випадок був у січні 2023 року на Соледарському напрямку. Тоді нічна штурмова група підрозділу, за підтримки артилерії, знищила передовий пункт управління росіян.
Kraken показав успішну спецоперацію: дивіться відео
Що відомо про спецпідрозділ Kraken
- Спецпідрозділ Kraken створили при Головному управлінні розвідки Міноборони після повномасштабного вторгнення. Він відзначився успішними диверсійними операціями, які відбувались навіть на території Росії.
- Kraken переважно діє на території Харківщини. Сюди проходять лише ті, хто відповідає жорстким вимогам.
- Завдяки цьому відбору бійці Kraken перетворилися на одну зі страшилок пропаганди Кремля. Загарбники навіть лякали підрозділом місцевих жителів на окупованих територіях. Натомість ті зустрічали бійців зі сльозами радості.