Таємна спецоперація: як Білорусь хоче підкласти Україні свиню

Польща посилює охорону кордону з Білоруссю. Понад 12 тисяч солдатів та сил тероборони приведені у стан бойової готовності. Тим часом білоруський диктатор готує спецоперацію, але вже для України.

Польський президент Анджей Дуда навіть підписав закон про будівництво вздовж кордону потужної системи загороджень. Головна причина – великий потік нелегальних мігрантів.

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Біженці стали гібридною зброєю в руках режиму Олександра Лукашенка. Сотні людей силою проривають загородження з колючого дроту, намагаючись потрапити до Польщі.

Польща убезпечується від міграційної кризи

Наразі на польсько-білоруському кордоні встановлюють тимчасові загородження. Уже 2022 року тут з'являться майже 200-кілометрова "стіна". За зразок узяли паркан між Грецією та Туреччиною, а також інші схожі споруди.

Досвідом зведення технологічних перепон поділилася й Україна, адже польський мур планують обладнати відеокамерами та датчиками руху.

Вартість проєкту – близько 400 мільйонів євро. Крім цього, східні кордони Польщі додатково посилять 750 прикордонниками.

Такими заходами Варшава планує убезпечитися від мігрантів, потік яких із настанням холодів не зменшується. Так само як і агресивність порушників.



Польща прогнозує те, що кількість мігрантів не зменшиться / Фото Interia Wydarzenia

У Європі переконані, що унікальність "білоруського маршруту" у тому, що він створений і керується самою державою. Мовиться про управління самопроголошеного президента Білорусі.

Лукашенко є ватажком мафії з контрабанди мігрантів,

– заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

В Україні також можливий наплив мігрантів

Думки експертів щодо розвитку подібного сценарію на українських теренах розділились. Одні вважають, що транзит нелегалів із Білорусі складний та вартісний.

Інші – налаштовані менш оптимістично. Мовляв, Мінськ уже накопичив у себе критичну масу іноземців. Якщо кордони з Польщею, Литвою та Латвією перекриють, біженців можуть направити на південь.

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Українські прикордонники такого розвитку подій не виключають. Представник Держприкордонслужби Юрій Ковальчук пояснив, що вся діяльність й активність організована і контролюється керівництвом Білорусі.

Якщо буде команда, то тоді ці процеси перекинуться і на ділянку нашого кордону з Білоруссю,

– додав Ковальчук.

Прикордонникам відома таємна спецоперація

Це підтверджує й інформація, яка вже з'явилася у відкритих джерелах. Мовиться про нібито сплановану Мінськом спецоперацію. Її кодова назва "Пілігрим". Це саме той сценарій, за яким іноземців збираються спрямувати в Україну.

"Нам відома ця інформація. Ми ретельно аналізуємо її кожного разу. Ми розуміємо наші слабкі сторони, де можна очікувати потоки", – пояснив представник Держприкордонслужби.

За даними ЗМІ, білоруські спецслужби вже розробили систему логістики та визначили головні напрямки.

Фейк це чи ні – наразі невідомо. Однак білоруська ділянка зараз активно посилюється. Туди додатково направляють близько 8,5 тисяч прикордонників, нацгвардійців та поліціянтів, а також планують залучити авіацію.

У районі біля кордону будуть зосереджені до 15 вертольотів, які зможе швидко доставити спецпідрозділи в зону прориву, якщо це буде необхідно. Денис Монастирський Міністр внутрішніх справ України

Україна хоче випередити кризу

Паралельно відстежуються і можливі канали переправлення іноземців. Представник Держприкордонслужби наголосив, що працюють над тими особами, які раніше потрапляли в поле зору у зв'язку з процесами нелегальної міграції.

Це організатори й перевізники, а також місця, де вони можуть утримуватися й накопичуватися,

– відзначив він.

Щорічна статистика затримань мігрантів на українських кордонах коливається в межах тисячі. Білоруський сегмент – один із найспокійніших.

На кордоні з Білоруссю проблематика сьогодні не є визначальною. Загалом за 9 місяців затримали не більше 1,5 десятки нелегальних мігрантів, які намагалися незаконно перетнути кордон – як на вхід, так і на вихід з України. Андрій Демченко Речник Держприкордонслужби

Пунктів для мігрантів є мало

Та є й інша проблема. На відміну від багатьох країн Європи та Азії, таборів біженців у нас не було ніколи.

В Україні існує 3 пункти тимчасового перебування іноземців Державної міграційної служби. Пункти можуть розмістити близько 600 осіб, проте вони зазвичай заповнені.

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Ситуація поки що під контролем. Проте все може змінитися. "Стіну" на польсько-білоруському кордоні планують збудувати до початку літа 2022 року. Аналогічні наміри й у Литви та Латвії. Тож не виключно, що незабаром агресивні загони "пілігримів" з'являться і на півночі України.

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