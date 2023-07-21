Чому Ердоган злий на Путіна: ексагент КДБ назвав можливу причину конфлікту
Припускають, що президент Туреччини Реджеп Ердоган дуже злий на кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Він навіть вирішив потролити президента країни-агресорки запрошенням до Анкари.
Це 24 Каналу прокоментував ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Турецьким ЗМІ Ердоган повідомив нібито в серпні російський узурпатор приїде в Туреччину.
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Відповідь Путіну
Ймовірно, Путін й Ердоган уклали угоду. Згідно з якою, росіяни за посередництва президента Туреччини мали покинути територію Запорізької АЕС. Так, Ердоган набрав би собі балів й переміг у першому турі виборів. Однак російський узурпатор не дотримався домовленостей, що сильно розгнівало Ердогана.
Я з цією версією погоджуюся. Мені здається, що це цілком реально,
– сказав Жирнов.
Останнім часом політика Анкари щодо України дещо змінилася. Президент Туреччини відпустив полонених азовців, намагався вмовити Росію продовжити зернову угоду, а тепер обіцяє захистити українські судна зі збіжжям.
Ердоган ще раз підтвердив, що Туреччина не визнає окупації Криму. Щодо цього в Анкари абсолютно чітка позиція. Турки підтримують кримських татар в Україні. Кримськотатарське населення на окупованих територіях має вагоме значення для Ердогана.
"В Ердогана багато внутрішніх проблем й тому, якщо Путін щось там недопрацював щодо домовленостей, то президент Туреччини міг диктатору у такий спосіб відповісти", – зазначив ексспівробітник КДБ.
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Зернова угода: чи зможе Ердоган переконати Путіна повернутися
- Прессекретар диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" припинено. Ймовірно, це стало відповіддю на вибухи на Кримському мосту 17 липня.
- Російський правозахисник Марк Фейгін припустив, що президент Туреччини має важелі впливу на російського диктатора. Адже інакше б не дратував Путіна й не випускав азовців.
- На думку політолога Ігоря Рейтеровича, Туреччина може вплинути на рішення країни-агресорки щодо зернової угоди. Ймовірно, зараз йде серйозна кулуарна дипломатія щодо продовження угоди.