Таємну інформацію про судна ховали в сендвічах: у США викрили подружжя
Джерело:пресслужба Міністерства юстиції США
У Сполучених Штатах Америки подружжя намагалось торгувати секретною інформацією про підводні човни. Таємні дані Джонатан та Діанна Тоеббе ховали зокрема і в сендвічах.
Упродовж року агент Федерального бюро розслідувань вдавав із себе представника іноземної влади. Водночас інженер та його дружина передавали документи, не знаючи, хто насправді їх отримував.
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Як подружжя отримувало інформацію
Чоловік працював інженером у Військово-морських силах США. Його долучили до програми з розроблення атомних установок.
Відтак Джонатан Тоеббе мав доступ до державних таємниць, зокрема до того, який дизайн мають підводні човни, а також – їхні параметри роботи і характеристики реакторів.
Вперше інженер вирішив передати секретні дані іноземному уряду у квітні 2020 року. Але документи не встигли надійти до отримувача, адже слідство їх перехопило.Зауважимо! Саме після цього ФБР почало стежити над парою.
Дані переховували в сендвічах
Подружжя ховало таємну інформацію різними способами. Наприклад, в червні 2021 року Тоеббе сховали SD-картку з даними в сендвіч з арахісовим маслом.
Вже в серпні цього ж року пара сховала носій серед жувальних гумок. Наразі їх звинувачують у злочинній змові та порушенні закону про атомну енергію.
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