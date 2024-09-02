Президент Тайваню заявив, що Пекін лицемірить, коли говорить, що прагне воз'єднання з островом задля відновлення територіальної цілісності. Лай Цінде порадив Сі спершу повернути "історичні" землі на Далекому Сході, які наразі належать Росії.

Свої амбіції щодо Тайваню КНР пояснює намаганням відновити територіальну цілісність. Втім, насправді, Пекін хоче досягти гегемонії на міжнародному просторі, у західній частині Тихого океану. В інтерв'ю на телебаченні президент Тайваню Лай Цінде запропонував Сі Цзіньпіну довести чистоту своїх намірів – і спершу повернути "історичні" землі, якими зараз володіє Росія.

Дивіться також "Їде під гарантіями безпеки": Путіна запевнили, що його не затримають у Монголії

Повернути "історичні" землі

Лай Цінде згадав про Айгунський договір 1858 року, за яким Китай відписав величезну ділянку землі на Далекому Сході Російській імперії.

Династія Цин у Китаї, яка тоді була в стані остаточного занепаду, спочатку відмовилася ратифікувати договір, але через два роки він таки був підтверджений Пекінською конвенцією, однією з тих, які Китай називає "нерівними" домовленостями з іноземними державами в 19 столітті.

Якщо це заради територіальної цілісності, чому б йому (Китаю – 24 Канал) не повернути землі, окуповані Росією, що було передбачено в Айгунському договорі? Росія зараз перебуває у найслабшому становищі,

– наголосив політик.

Лай Цінде зауважив, що Китай може вимагати у країни-агресорки повернути "історичні землі", однак цього не робить. Це черговий доказ того, що територіальна цілісність не є справжньою метою зазіхань КНР на Тайвань.

До слова, Путін приголомшив зізнанням, що у його родині вільно розмовляють китайською мовою.