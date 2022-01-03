Тайвань сколихнув потужний землетрус: поштовхи відчули сусідні країни

На острові Тайвань 3 січня стався потужний землетрус магнітудою 6,0 за шкалою Ріхтера. Осередок поштовхів залягав на глибині близько 19,4 кілометра.

Центральне метеорологічне бюро повідомляє, що епіцентр землетрусу зафіксували у 56,7 кілометра від округу Хуалянь. Водночас стихійне лихе відчули в Японії, на материковому Китаї та на Філіппінах.

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Інтенсивність землетрусу зареєстрована як 4 бали в окрузі Ілань, Тайбей та Новий Тайбей. Рівень інтенсивності 3 – у повіті Хуалянь, місті Тайчжун, повіті Синьчжу, місті Таоюань, місті Сіньчжу та повіті Чанхуа. Найменша інтенсивність 1 – в містах Гаосюн, Тайнань, Піндун та Пенху,

– мовиться у повідомленні.

Водночас вказується, що інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило.



Тайвань сколихнув потужний землетрус / CWB

Землетруси у світі: що відомо