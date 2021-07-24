Смерть оператора на акції проти ЛГБТ у Грузії: поліцейські затримали ще одного підозрюваного

Грузинські правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у побитті оператора телекомпанії "Пірвелі" Лексо Лашкарава. Саме його смерть викликала нову хвилю протестів у країні.

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що затриманий 30-річний чоловік був одним з осіб, що завдали фізичних ушкоджень оператору, коли він виконував свою журналістську роботу.

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Його звинувачують за трьома статтями кримінального кодексу:

перешкоджання журналістській діяльності,

переслідування із застосуванням сили або погрозою застосування сили,

організація групового насильства, керівнитцтво ним або участь у ньому.

Загалом у справах щодо нападів на журналістів під час подій 5 липня поліція затримала 25 осіб, з яких:

6 – проходять у справі побиття Лексо Лашкарава;

3 – висунули звинувачення у нападі на офіс організації "Тбілісі Прайд";

1 – затримали за напад на випадкового перехожого.

Що відомо про побиття Лекса Лашкарава

У Тбілісі 5 липня відбулася акція на підтримку ЛГБТ-спільноти. Її противники теж вийшли на вулиці та побили понад 50 журналістів, які висвітлювали ці події.

Зокрема, постраждав телеоператор каналу "Пірвелі" Лексо Лашкарава – його відвезли в лікарню з переломами кісток обличчя. Після операції його виписали, але на шостий день після побиття він помер вдома.

Після цього люди почали виходити на вулиці з вимогою відставки уряду. 12 липня у парламенті спалахнули сутички між партією, яка при владі, та опозицією.

Зауважимо, що в МВС Грузії почали поширювати версію, що оператор міг померти внаслідок передозування наркотичних засобів. Колеги й родина не вірять у попередню версію слідства та звинувачують владу у спробі сфальсифікувати матеріали справи та дискредитувати загиблого.