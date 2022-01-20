Это конечно будет для России катастрофой. Но если будет не полномасштабная война, а локальные атаки, то и переживать не о чем.

До теми "Незначне вторгнення" і "приголомшений Київ": несподіваний скандал після пресконференції Байдена

Катастрофические экономические санкции от США

Накануне, 20 января, Джо Байден дал большую пресс-конференцию, посвященную годовщине его пребывания на посту президента США.

Конечно же ключевым вопросом от журналистов стало противостояние Запада с Россией. Также о тех ответных мерах, которые Вашингтон готов задействовать в случае вторжения Путина на территорию Украины.

Уже традиционно Джо Байден заявил о том, что если глава Кремля вторгнется в Украину, это станет настоящей катастрофой для Москвы. Ведь его администрация, совместно с европейскими партнерами, разработала такой пакет санкций, который сможет уничтожить экономику России.

WTF на 24 канале за 20 января: смотрите видео

Если цитировать самого Байдена, то заявил он следующее. Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые сейчас готовят США. В этот пакет, якобы входит запрет российским банкам совершать расчеты в долларах.

Это конечно сильный удар, но напомню ранее всё же речь шла об отключении России от системы SWIFT.

Более того, по мнению Джо Байдена, Путин боится того, что он уже потерял влияние на многие соседние страны, а потому ищет свое место под солнцем, и именно поэтому и затеял всю эту игру.

Высказывание Байдена многих шокировали

Дальше Байден заверил, что США не планируют сокращать свое военное присутствие в Европе, как того требовал Путин. В то же время вступление Украины в НАТО в ближайшее время видится Байдену маловероятным.

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Кроме того, Байден допускает, что США и Россия могут прийти к какому-то решению по вопросам размещения в Украине стратегического наступательного вооружения. Этого уже было достаточно, чтобы в Киеве начали нервничать.

Но то, что Байден выдал после этих слов, повергло многих в ужас. Американские СМИ весь день пытались добиться от Белого дома разъяснений, что же стоит за этими высказываниями.

Молчание на "незначительное вторжение"

То есть, по сути, Джо Байден не просто заявил, что он уверен в том, что Путин вторгнется в Украину. Он еще и добавил, что если это будет не полномасштабная война, а незначительное вторжение, то никакого ответа от Запада не последует.

Ведь США так и не удалось окончательно убедить всех членов НАТО объединиться в вопросе борьбы с путинской Россией.

Переводя на более простой язык, выходит что по мнению Байдена, "незначительное вторжение" – это то, что сейчас происходит на Донбассе.

В Киеве тут же отреагировали на такой пассаж Байдена. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прямо заявил, что нельзя быть наполовину атакованным. Агрессия или есть, или ее нет.



Кулеба резко отреагировал на высказывание Байдена / Фото МИД Украины

К тому же, по словам Офиса Президента, такими заявлениями Джо Байден, по факту, дает "зеленый свет" Путину для проведения локальных атак против Украины. То есть такая вялотекущая война может длиться годами. И что? Запад будет просто молчать?

Слова американского президента объяснили

Но, без паники, всё не так страшно как кажется. Уже после заявления Байдена, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и представитель Совета нацбезопасности Эмили Хорн, объяснили слова американского президента.

Они заявили, что США будут расценивать как вторжение любую военную атаку со стороны Кремля, а "незначительное вторжение" – это кибератаки или любые другие гибридные проявления агрессии.

Еще раз. Если Путинские войска начнут новое военное вторжение, неважно масштабное или незначительное, Запад тут же ответит санкциями и военной помощью Украине.

По вопросу того как расценивать, например, кибератаки против Украины, между США и ЕС пока ведутся дискуссии. Поэтому в этом вопросе "зраду" отменяем.

США окончательно приняли жесточайшие санкции

К тому же стоит больше внимания обращать не на слова, а на действия. Например, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в Вашингтоне приняли окончательное решение по поводу жестокости санкций. Заявление Байдена о катастрофе для России – это не пустые слова.

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К тому же, Конгресс сильно поджимает Байдена и настаивает ввести просто "драконовские санкции" против России, если она решится на новую агрессию. Например, накануне республиканец Джим Бенкс зарегистрировал в Конгрессе еще один законопроект о жесточайших санкциях.

Вернувшиеся накануне из Киева сенаторы, направились прямиком в Белый дом, где обратились к Байдену и потребовали, в достаточно жесткой манере, блокировать "Северный поток-2" и увеличить военную помощь Украине уже сейчас, а не дожидаясь критического момента.

Цитируя сенатора Роджера Уикера, Байден должен дать понять Путину, что он получит в нос.

Военную помощь увеличат

Похоже, такой тон сенаторов слегка протрезвил Белый дом и Госдеп США. Там заявили, что увеличивают объемы военной помощи Украине, а также дали "зеленый свет" Литве, Латвии и Эстонии на поставки в Украину американского оружия.

Обратите внимание! Согласно правилам экспортного контроля за вооружением, страны Балтии должны были получить одобрение Госдепа на поставки американского оружия третьим странам.

К слову, Балтия уже давно изъявила желание обеспечить такие поставки. После этого разрешения, Эстония вскоре начнет поставки в Украину Javelin, а Литва – ракет Stinger.

Кроме того, Великобритания, которая и так перебрасывает нам оружие, теперь получила разрешение Госдепа на передачу еще и американских систем.

Как вы понимаете, вопрос остается лишь за ЕС.

Но после заявления Байдена о своей решимости, уже и в ЕС вроде как начали делать громкие заявления. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что и Европа готова к решительному ответу.

Оговорка-ловушка подействовала

Примечательно что и информация о новых поставках оружия, и заявление ЕС появились сразу после пресс-конференции Джо Байдена. Потому полагаю такая оговорка о том, что Путин точно нападет, а за "незначительное вторжение" не будет ответа – это ловушка для Кремля.



Байден придумал ловушку для Путина / Фото Getty Images

Путину просто заявляют. Ты хотел атаковать – вперед, но знай, тебя никто не боится, а Россию ждет катастрофа. Не хочешь этого – садись за стол переговоров и начинай вести себя цивилизованно.

Что вы думаете, сразу после этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что им срочно нужна еще одна беседа между президентами России и США.

Россия из-за санкций может признаться в войне на Донбассе

Прозвучало от Пескова и еще одно абсурдное, но в то же время, практически признательное заявление. Песков уверен, что отключение России от системы SWIFT приведет к гражданской войне в Украине.

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Казалось бы, какая связь между "гражданской войной" в Украине и ущербом российским банкам? Неужели в Кремле думают, что украинцы вдруг начнут драться между собой из-за угрозы российской экономике? Да мы скорее закатим пир в такую честь.

Истеричное заявление Пескова это признание и одновременно угроза. Мол, Запад, если вы отключите нас от SWIFT, мы вам отомстим. Но так как сделать реально Россия Западу ничего не может, единственная месть – это вторжение в Украину.

В Москве насколько боятся таких санкций, что даже готовы сбросить маску и наконец признаться, что никакой гражданской войны в Украине никогда и не было, а за всем этим стоит именно Кремль.

США и весь мир "не сдают" Украину

Поэтому еще раз повторю, не стоит паниковать. Заявление Байдена – это не сдача Украины. К тому же Киев показал, что даже если бы гипотетически Вашингтон захотел бы договорится у нас за спиной, мы на это никогда не согласимся.

В этом контексте вы можете мне упрекнуть, мол, как же так, пока весь Запад готовится к вероятной войне с Россией, президент Владимир Зеленский записывает видосик, где уверяет, что все под контролем, а значит не стоит паниковать.

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Я вам отвечу. Главная сила в спокойствии и холодном уме. Украинская власть каждый день находится на постоянном контакте с Западными союзниками. Зеленский в Польше добивается поддержки от поляков.

Все прекрасно осознают опасность и консолидируют Запад. Но это абсолютно не значит, что всем нам стоит забыть обо всем на свете, и впадать в паническое состояние.

Просто верьте в нашу армию и знайте, что никто не позволит Путину безнаказанно убивать украинцев.