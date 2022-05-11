Те, що на нас зараз – це страшно, – росіяни бідкаються рідним на жахливе екіпірування

Росіяни не можуть похизуватися хорошим забезпеченням своїх солдатів. "Друга армія світу" постійно бідкається на погане екіпірування та навіть проблеми з харчуванням.

Служба безпеки України перехоплює багато розмов російських окупантів з рідними та товаришами. У їхніх розмовах немає нічого "переможного" – зазвичай вони розповідають про шалені втрати та власні негаразди.

Читайте також Окупанти тричі вгатили по Дніпропетровщині з "Градів": є руйнування

Проблеми з екіпіруванням

Один з окупантів у розмові з матір'ю побідкався на те, що його індивідуальне екіпірування просто жахливе. В СБУ повідомили, що цей солдат – з нової хвилі мобілізації у Росії.

Те, у що ми одягнені – це страшно. Це важко назвати екіпіруванням,

– бідкається російський солдат.

Також він просить у матері гроші на те, щоб придбати краще спорядження, яке б бодай якось могло збільшити його шанси на те, щоб вижити в Україні. Зокрема, він просить купити йому каску, бронежилет та розгрузку.

Розмова окупанта з матір'ю: відео

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Росіяни почали масово звільняти найвище армійське командування. На думку радника голови ОП Олексій Арестовича, така ротація може свідчити про те, що у Кремлі почали розуміти провал їхніх планів щодо України. Тим, хто відповідав за провалені наступальні дії, у Росії можуть інкримінувати державну зраду.

Герої ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Харківщині. Російські окупанти практично не проводять наступальних дій та перейшли до оборони в надії зберегти зайняті рубежі.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наразі не бачить ознак того, що найближчим часом в Україні відбудеться припинення вогню. Він наголосив, що війна не триватиме вічно, але у короткостроковій перспективі не варто очікувати того, що гарячі бойові дії зупиняться.

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт, який стосується російського майна. Зокрема, глава держави пропонує вилучати його в примусовому порядку.

Дивіться також – окупанти звозять свої сім'ї на Херсонщину: відео