"Те, що вчора було мрією – тепер Дія": у мережі показали відео про здобутки Мінцифри за 2 роки

В Україні 8 лютого відбувся Diia Summit, на якому обговорили здобутки у роботі додатку "Дія" та плани на майбутнє. В Офісі Президента продемонстували короткий ролик про те, що вже вдалося зробити Міністерству цифрової трансформації.

У ролику продемонстрували кадри з виступів Володимира Зеленського під час передвиборчої кампанії у 2019. На своїх виступах він тоді розповідав про "державу в смартфоні".

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Здобутки Дії за 2 роки

За 2 роки існування порталу "Дія" в Україні можна онлайн відкрити ФОП та Товариство з обмеженою відповідальністю. Також українці можуть оформити дозвіл на будівництво.

Крім того, користувачі дії можуть черед Дію сплатити податки, єдині соціальні внески та штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Українські родини можуть зареєструвати народження своєї дитини у порталі через сервіс єМалятко.

Наша країна стала четвертою в Європі, яка почала використовувати цифрові посвідчення водія та першою в світі, яка легалізувала цифровий паспорт.

Також українці можуть отримати онлайн будівельний паспорт, субсидію та призначення пенсії. Крім того, за кілька кліків можна змінити місце реєстрації.

Без жодних перешкод онлайн можна отримати дозволи та ліцензії. Станом на січень 2022 року Дія налічує 14 мільйонів користувачів.\

Здобутки Дії за 2 роки: дивіться відео

Головне про Diia Summit

Під час саміту першим виступив Президент України Володимир Зеленський.

Глава держави анонсував старт важливих програм – запуск опитувань в Дії та програму єСмартфон. Опитування не є альтернативою референдуму, однак вони відображатимуть настрої населення щодо тих чи інших питань.

Програма єСмартфон передбачає, що всі українці віком від 60 років отримають новий смартфон для того, щоб також мати доступ до цифрових послуг в Дії.

До речі, у дії уже є перше опитування. Воно стосується того, як краще назвати програму, про яку йдеться вище.

До теми пропонуємо виступ Зеленського на саміті: дивіться відео