Те, що відбуватиметься в Україні протягом наступних місяців, буде вирішальним, – Пентагон

Україна вже майже рік дає опір загарбницьким військам Росії ціною колосальних зусиль – життя та здоров'я найкращих синів і доньок нашої країни. Однак у Пентагоні прогнозують, що вирішальні події цієї війни ще попереду.

Про це під час слухань у комітеті закордонних справ Сенату США заявила помічниця міністра оборони США у справах міжнародної безпеки Селеста Волландер, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу США планують надіслати Україні вдосконалену версію Abrams, – Пентагон

Найближчі місяці можуть бути вирішальними

Селеста Волландер відзначила, що зараз США концентруються на наданні допомоги Україні для захисту її народу та територій. Водночас помычниця голови Пентагону наголосила, що найближчим часом можуть відбутися вирішальні події цієї війни.

Те, що відбудеться протягом кількох наступних місяців, може виявитися вирішальним. І ми концентруємо увагу на наданні Україні військових коштів, які їй необхідні для захисту свого народу та території,

– наголосила Волландер.

Посадовиця також відзначила, що зараз Росія впевнилася у тому, що США та союзники серйозно налаштовані на підтримку України у довгостроковій перспективі.

Окремо Волландер наголосила, що США не зафіксували будь-яких свідчень того, що зброя, надана Україні, переправляється за її межі.

Україна може не отримати американські танки до весняного контрнаступу

На цих же слуханнях представниця Держдепу Вікторія Нуланд заявила, що танки Abrams, які США надають Україні, є дуже складними. Попри те, що президент Джо Байден 25 січня оголосив про надання цієї техніки Україні, підготовка до їхнього відправлення може зайняти певний час. Тому посадовиця відзначила, що ці танки Україна до весняного контрнаступу може не отримати.

Водночас заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу повідомила, що Вашингтон планує передати Україні танки вдосконалені M1A2 Abrams, яких на складах немає. Модифікацію танків збирають на заводі General Dynamics у штаті Огайо. Цей завод може виробляти 12 танків на місяць, але лінія зараз повна нових замовлень на танки для Тайваню та Польщі. Тому поки що питання термінів виготовлення танків для України відкрите. Однак поки завод збиратиме танки, США проводитимуть навчання українських військових.

Крім того, видання polatico з посиланням на джерела повідомило, що танки надійдуть Україні без секретної броні зі збідненого урану, оскільки законодавство США забороняє надання зброї за кордон із секретними технологіями, оскільки вони можуть потрапити до ворожих рук. Варто відзначити, що це не перший випадок, коли США перед відправленням до України вилучають секретні елементи з озброєння. Тому ця практика не нова.