"В тебе розум є?": ведучий 24 каналу жорстко "пройшовся" по Медведчуку в ефірі
Львівський суд арештував ще 154 об'єкти рухомого і нерухомого майна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко – автомобілі, будинки, земельні ділянки та яхту. Це вкотре свідчить про тупість кума Путіна.
Яскравий приклад людської тупості
Про це в ефірі 24 каналу сказав ведучий Артем Овдієнко. Він пояснив, чому так вважає.
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Тобто, розумієте, у нього було 154 об'єкти майна в Україні і він вів сюди путінську армію. От якою тупою треба бути людиною, щоб заробляти в Україні, і одночасно привезти сюди російські війська, які все те взялися руйнувати,
– сказав журналіст.
Він поставив риторичне питання – чого не вистачало Медведчуку? Він був політичним діячем, мав свої телеканали.
"Та живи ти, будь як всі, будь українцем. Тішся з того, що маєш. Примножуй це в законний спосіб. Але ніт. Його це не влаштовувало, він хотів більшого", – додав Овдієнко.
Нагадаємо, що серед арештованого майна Медведчука:
- 26 автомобілів,
- 30 земельних ділянок,
- 23 будинки,
- 32 квартири,
- 17 паркомісць,
- моторна яхта.
Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Медведчук чи його дружина.
"Окреме запитання – нащо стільки всього і як йому це вдалося накупити. Але вести сюди російську армію, щоб це все знищити – Медведчук, у тебе розум є?", – додав ведучий.Нагадаємо, кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у держзраді та сприянні діяльності терористичної організації. 12 квітня його затримали завдяки зусиллям Служби безпеки України.
Овдієнко жорстко "пройшовся" по Медведчуку: дивіться відео