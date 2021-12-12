"Тебе що припудрило": з'явилося ще одне відео з хамською поведінкою Гогілашвілі
Джерело:"Українська правда"
Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі на в'їзді в зону ООС влаштував справжній скандал. У розпорядження журналістів потрапило нове відео, на якому – інцидент, який трапився ще раніше, – у Києві.
Це відео рядові працівники поліції передали журналістам. На відео знято те, як 24 листопада правоохоронці зупинили авто одіозного заступника міністра.
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Поліцейські хотіли перевірити в Гогілашвілі документи
Поліцейські мали намір просто перевірити у Гогілашвілі документи, що викликало явно неадекватну реакцію чоловіка. Він агресивно поводився та кричав на правоохоронців, які пояснювали, що виконують свою роботу.
Впізнав мене чи ні? Дуже х**ово, що ти начальство своє не впізнаєш. Заступник міністра внутрішніх справ, так тобі зрозуміло?
– кричав до поліцейського заступник глави МВС.
Заступник міністра назвав правоохоронця "тупим"
Ба більше, Гогілашвілі відверто хамив правоохоронцю, питаючи, чого він "стрибав йому на капот".
Чому це я тупий? Чому ви зі мною так спілкуєтесь?
– обурився правоохоронець.
На ці слова заступник міністра перепитав, "чи його не припудрило". Зазначимо, що поліцейський весь час намагався донести до Гогілашвілі причину зупинки його автомобіля, який їхав з проблисковими маячками.
Правоохоронці пробували пояснити, що виконують свої обов'язки
Жодні аргументи на чиновника не діяли, він і надалі продовжував, не підбираючи слів, ображати правоохоронця.
Де вас понабирали? Що з вами? Включайте голову,
– кричав Гогілашвілі.
Дивіться відео інциденту з Гогілашвілі/ Відео "УП"
Головне про скандал з Гогілашвілі:
- Скандал з заступником міністра внутрішніх справ спалахнув після того, як він влаштував "розбірки" на блокпості у Краматорську.
- Там його автівку зупинили для перевірки документів. Гогілашвілі обурився тим, що його не впізнали, адже аргументував: "Єдиний заступник міністра, з таким є***ом, як у мене, він лише один. Я 3 роки вже заступник міністра!".
- Потім він вибачився за надмірну емоційність.
- Президент Зеленський наголосив, що єдина реакція на таку поведінку має бути звільнення.