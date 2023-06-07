Megogo у партнерстві з Vidzone стали піонерами цієї новаторської ініціативи, використовуючи технологічні досягнення Adtelligent, компанії, що спеціалізується на рекламних технологіях. Як розповідає 24 Канал, рішення дозволяє точно таргетувати рекламні повідомлення на лінійних телеканалах, забезпечуючи такий самий рівень ефективності, як і реклама на цифрових платформах.

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Як працює технологія

Кожен користувач послуги over-the-top (OTT) отримує персоналізований рекламний блок, пристосований до його конкретних інтересів та вподобань.

Послуга персоналізованої відеореклами на лінійному телебаченні, яку пропонує Vidzone, має на меті революціонізувати спосіб зв'язку рекламодавців зі своїми цільовими аудиторіями в сучасному цифровому середовищі.



Принцип роботи технології персоналізованої реклами / Фото Vidzone

Окрім показу високотаргетованої реклами, рішення дозволяє динамічно вставляти рекламні зображення під час трансляцій, а також надавати окремі вікна для реклами під час ефіру для кожного користувача ОТТ-сервісу. Аналізуючи поведінку та інтереси глядачів, рекламодавці можуть охопити релевантну цільову аудиторію, що призводить до підвищення залученості та покращення ефективності кампанії.

Вставка персоналізованої відео-реклами вже доступна на таких каналах:

24 Канал,

History,

Еспресо,

XSPORT+,

NOW Series,

MEGOGO ГОНГ,

MEGOGO LIVE.

За словами Юрія Горохова, співзасновника та технічного директора Adtelligent, сервіс персоналізованої відеореклами на лінійному телебаченні має на меті трансформувати спосіб, яким рекламодавці досягають своєї аудиторії в сучасному онлайн-ландшафті.

Аналізуючи поведінку та інтереси глядачів, рекламодавці отримують високорелевантну цільову аудиторію, підвищуючи залученість і забезпечуючи кращі результати. Завдяки партнерству з провідними OTT-сервісами та всесвітньо відомими телеканалами ми пропонуємо клієнтам безпрецедентний доступ до глядачів. Індустріальне рішення від Vidzone пропонує співпрацю всім OTT сервісам, щоб відкрити брендам доступ до рекламного ресурсу преміум-класу, а власникам медіа – отримувати ефективний інструмент для монетизації свого продукту,

– зазначив Горохов.

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24 Канал у співпраці з Megogo та Vidzone планує розширити доступ до персоналізованої реклами завдяки трансформаційну технологію. Ця ініціатива знаменує собою значний крок вперед у рекламній індустрії, революціонізуючи способи взаємодії брендів зі своєю аудиторією на лінійному телебаченні.