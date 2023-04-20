Як повідомляє 24 Канал, перший випробувальний політ Starship компанії SpaceX запланований на 9:28 ранку за східним часом (16:28 за Києвом) на початку стартового вікна, яке триватиме 62 хвилини (до 17:30 ранку за Києвом). Запланована веб-трансляція SpaceX розпочнеться за 45 хвилин до старту, о 15:45 ранку за Києвом.

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Пряма трансляція польоту Starship

Ви можете переглядати пряму трансляцію від SpaceX. Її вестимуть інженери компанії, які розповідатимуть про особливості польоту, завдання місії та майбутні плани компанії.

Трансляція запуску Starship: дивіться відео

Крім того, ви можете також можете стежити за цією історичною подією разом з командою української спільноти Alpha Centauri. Хлопці вестимуть власний стрім коментуючи всі події в прямому ефірі українською мовою.

Трансляція запуску Starship від Alpha Centauri: дивіться відео

Про перший орбітальний політ Starship

Компанія SpaceX нарешті отримала ліцензію на запуск Starship від Федерального управління цивільної авіації США. Це сталося наприкінці 14 квітня. Раніше SpaceX вже намагалася запустити систему Starship у космос у вівторок, 17 квітня. Однак місію довелося скасувати проблему із замерзанням паливного клапана. Натомість тоді компанія провела "мокрий старт" – генеральну репетицію, яка передбачала заправку ракети, проходження усіх процедур до старту та зливання палива.

Для чого SpaceX потрібен Starship?

SpaceX планує використає Starship для висадки астронавтів NASA Artemis 3 на Місяць у 2025 році. Також компанія планує використовувати космічний корабель для щонайменше трьох приватних космічних польотів, два з яких – для перевезення пасажирів навколо Місяця. Starship також є запланованим транспортним засобом SpaceX для польотів астронавтів на Марс в рамках довгострокової мети компанії щодо заселення Червоної планети.

Сама SpaceX так описує систему Starship:

Starship повинен стати повністю багаторазовою транспортною системою нового покоління, призначеною для перевезення екіпажу і вантажів на навколоземну орбіту, допомоги людству в поверненні на Місяць, а також для подорожей на Марс і за його межі.

Як пройде політ?

В рамках свого дебютного запуску Starship повинен відірватися від стартового майданчика на космодромі Starbase та пролетіти над океаном. Важливо, що він не намагатиметься приземлитися! Замість цього надважка ракета-носій Super Heavy відокремиться приблизно через 3 хвилини польоту і здійснить м'яку посадку та приводнення в Мексиканській затоці.

Тим часом очікується, що апарат Starship досягне майже орбітальної швидкості, яка пронесе його навколо земної кулі до запланованої точки приземлення в Тихому океані біля узбережжя Гаваїв. Весь тестовий політ Starship має тривати близько 90 хвилин.

Детальна інфографіка від Тоні Бела пояснює, як відбуватиметься перший політ Starship.

Важливо! Все може піти не за планом і SpaceX готова до такого розвитку подій. Глава компанії Ілон Маск раніше прогнозував 50% успіху місії. Хоч зараз він більше налаштований на її успіх він все ще не виключає високої ймовірності непередбачуваних обставин.

Як і у випадку з усіма випробуваннями, цей графік є динамічним і, ймовірно, буде змінюватися, тому обов'язково стежте за оновленнями на наших каналах в соціальних мережах,

– написала SpaceX в своєму огляді місії.

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Хай там що, а компанія точно отримає цінні дані для подальших досліджень та роботи над кораблями Starship, які зараз активно будуються. SpaceX робить велику ставку на цей космічний транспорт майбутнього. Його успіх майже напевне невідворотній, усе що залишається – чекати.