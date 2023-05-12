Як повідомляє 24 Канал, журналісти запідозрили, що новою гендиректоркою Twitter стане Лінда Яккаріно практично одразу, як тільки Маск повідомив, що знайшов кандидатуру на свою заміну.

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Висловлюючи своє захоплення новим призначенням, Маск написав у Твіттері:

Я радий вітати Лінду Яккаріно у ролі нової генеральної директорки Twitter! З нетерпінням чекаю на співпрацю з Ліндою, щоб перетворити цю платформу на X, додаток для всього.

Що відомо про нову генеральну директорку Twitter

Лінда Яккаріно принесла з собою багатий досвід з попередньої посади голови відділу глобальної реклами та партнерства в NBCU, яку вона обіймала з 2011 року. Під час перебування на цій посаді вона відіграла значну роль у нагляді за запуском NBC Peacock та виступала за модернізацію технологій вимірювання реклами. Профіль Яккаріно також наголошує на її участі у створенні "нетрадиційних партнерств" з такими компаніями, як Apple, Snapchat і YouTube.

Зв'язок Яккаріно з Маском виходить за рамки нещодавнього призначення. Раніше вона брала інтерв'ю у Маска на рекламній конференції "Possible" в Маямі і писала в твітері про партнерство NBCU з Twitter щодо Олімпійських ігор 2024 року. Крім того, її політичні погляди, в тому числі віра у важливість свободи слова, збігаються з поглядами Маска, про що вона заявила під час інтерв'ю з ним.

Що чекає на Яккаріно на посту гендиректора компанії

Одним із важливих викликів, з яким може зіткнутися Яккаріно на посаді нового генерального директора Twitter, є налагодження відносин з рекламодавцями, які були напруженими після того, як Маск очолив платформу. Після опитування на сайті, де більшість користувачів проголосували за відставку Маска з посади генерального директора, багато рекламодавців вирішили покинути Twitter. Великий рекламний досвід Яккаріно може допомогти відновити ці відносини і повернути довіру рекламодавців до платформи.

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З призначенням Яккаріно Twitter вступає в нову фазу під керівництвом досвідченого керівника рекламного відділу, що обіцяє потенційні трансформації, які можуть визначити майбутнє платформи. Очікується, що співпраця між Яккаріно та Маском відіграватиме вирішальну роль у реалізації їхнього бачення перетворення Twitter на всеосяжний суперапп, який отримав назву "X – застосунок для всього".