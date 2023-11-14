Що ще цікаво, так це чутки про незначну кількість оновлень у майбутньому iPhone 16. Він нібито не отримає серйозних апаратних поліпшень на тлі нинішньої лінійки. Поки що інсайдери повідомляли про додавання нової кнопки, яка відповідатиме на швидкий запуск камери і фотографування, а також тестування нової версії дизайну з одним отвором під фронтальну камеру замість Dynamic Island.

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Що готують в iOS 18

Операційна система стане тим нововведенням, яке залучатиме покупців новими функціями, великою мірою ексклюзивними. Керівництво Apple описало її як "амбітну та переконливу" і це дійсно напрошувалось після кількох років відносно невеликих оновлень.

Останнім великим оновленням iOS називають 14 версію, коли було вперше запущено віджети, які Android на той момент пропонував уже багато років.

Крім візуальних поліпшень інтерфейсу та підвищення загальної стабільності системи, в iOS 18 впровадять функцію генеративного штучного інтелекту, щоб скласти конкуренцію Google та OpenAI. Ми ще не знаємо, які конкретно функції принесе ШІ від Apple, але можна очікувати як мінімум усіх базових можливостей, які пропонують конкуренти, плюс ряд оригінальних ідей. Ранні чутки також повідомляли про інтеграцію ШІ з голосовим помічником Siri, що повинно вивести цей застарілий сервіс на абсолютно новий рівень.

iOS 18 анонсують на WWDC 2024, до якої лишається ще цілих сім місяців, однак аналітики вже зараз кажуть, що навіть тижнева затримка в розробці означає, що компанія матиме "трохи менше часу в кінці циклу розробки, щоб усунути будь-які збої в останню хвилину".