Сьогодні на планеті живе понад 8 мільярдів людей, і хоча це вражаюче число, це лише частина від усієї кількості людей, які коли-небудь жили, і ще менша частина від загальної кількості тварин, які коли-небудь зустрічалися.

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Як оцінити кількість тварин

Але як вчені взагалі можуть оцінити загальну кількість тварин на Землі, не кажучи вже про те, щоб визначити, скільки їх існувало на нашій планеті за всю її історію? Девід Яблонскі, геофізик Чиказького університету каже, що почати варто з оцінки загальної кількості видів тварин.

Згідно з оцінками, станом на 2022 рік було офіційно описано близько 2,16 мільйона видів тварин. Однак до 20% з них, імовірно, є дублікатами, задокументованими кількома вченими одночасно. Якщо припустити, що ця оцінка точна, то справжня кількість відомих видів тварин становить близько 1,7 мільйона.

Звичайно, це число не є статичним. Дослідники продовжують описувати від 14 000 до 18 000 нових видів щороку. Ми досі дуже погано знаємо наші океани та глибокі ізольовані печери, повсякчас знаходимо нові види в заростях джунглів та виявляємо небачених раніше тварин у таких куточках планети, куди раніше не заглядала людина. Тож ми не знаємо, скільки їх насправді ще ховається.

У 2011 році Каміло Мора, біогеограф з Гавайського університету, та його колеги написали статтю в журналі PLOS Biology, в якій підрахували загальну кількість еукаріотичних видів на Землі (види, чиї клітини мають ядра та органели, на відміну від прокаріотів, які їх не мають). Остаточний підрахунок показав близько 8,7 мільйона, з яких близько 7,7 мільйона — тварини. З них приблизно половина — комахи.

Але щоб з'ясувати, скільки видів тварин коли-небудь жили, нам потрібно зазирнути далеко в минуле, використовуючи скам'янілості, що ставить перед нами цілу низку нових викликів.

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Подорож у минуле

Життя з'явилося на Землі 3,7 мільярда років тому, але перші організми були дуже простими клітинами.

Пройшло ще 1,4 мільярда років, перш ніж з'явилося багатоклітинне життя.

Тварини, ймовірно, з'явилися ще пізніше, близько 800 мільйонів років тому.

Деякі з цих ранніх тварин збереглись у викопних рештках, але переважна більшість — ні. Річ у тім, що види з м'яким тілом рідко зберігаються, а тверді рештки кам'яніють лише за дуже специфічних умов. До того ж тектоніка плит повільно і безперервно перемішує поверхню планети, тим самим стираючи старі відбитки, камінь і кістки. Коли дві плити сходяться, одна може почати опускатися всередину планети, плавлячись у надрах.

Учені кажуть, що 99,9% видів, які коли-небудь жили, вимерли. Це дуже груба оцінка, але якщо припустити, що це припущення є правильним, нам просто потрібно помножити 7,7 мільйона на майже 100 відсотків. Це означає, що загальна кількість видів тварин становить приблизно 770 мільйонів видів.

Але як ми можемо підрахувати кількість окремих тварин, які коли-небудь жили на Землі? Ця цифра буде гігантською.

Лише людей на планеті зараз проживає 8 мільярдів. Ми ділимо цей простір з близько 130 мільярдами інших ссавців, до 428 мільярдами птахів, 3,5 трильйонами риб і приблизно 10 квінтильйонами комах (1 з 18 нулями).

Якщо припустити, що нинішня чисельність була відносно стабільною протягом усієї історії життя, то ми можемо застосувати відносні пропорції, відштовхуючись від 7,7 мільйона існуючих видів. Наприклад, якщо зараз на Землі існує 3,85 мільйона видів комах, це відповідає 385 мільйонам у минулому, а 385 мільйонів помножити на 10 квінтильйонів окремих особин — це 3,85 х 1027 комах.

Ми можемо (дуже приблизно) підрахувати, що разом з іншими членистоногими, безхребетними та хребетними тваринами на Землі коли-небудь жило приблизно 4,5 x 1027 тварин.

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Для чого це все?

Усі ці підрахунки, звісно ж, є дуже приблизними й здебільшого базуються на припущеннях і теоріях. Навіщо ж витрачати стільки зусиль на підрахунок кількості тварин на планеті? Вченим важливо розуміти базовий рівень біорізноманіття Землі та його коливання. Внаслідок зміни клімату, вирубки лісів, забруднення та інших чинників ми стали на дорогу великого масового вимирання, яке перевищує темпи всіх минулих. Нам потрібно знати фонову швидкість вимирання, щоб зрозуміти масштаби нашої нинішньої кризи.