6 важливих правил, які треба дотримуватись для безпеки в інтернеті

Діджиталізація в Україні зачіпає все більше сфер життя. Важливі документи онлайн, безконтактна оплата та важливе електронне листування — це вже звичні для нас процеси. Однак, такий підхід розв'язує руки все більшій кількості кібер-шахраїв.

Тож експерти з інформаційної безпеки Tet (Ex-Lattelecom) виокремили кілька важливих факторів, про які треба знати, і яких треба дотримуватись, заради безпеки в інтернеті.

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1. Перевіряйте лінки. Не відвідуйте небезпечні сайти. Часто про небезпеку сайту попереджає браузер або антивірусне програмне забезпечення. Також зверніть увагу на протокол – https є більш безпечним.

2. Надійна автентифікація. Використовуйте багатофакторну автентифікацію для реєстрації: електронна пошта, код за SMS, мобільні додатки, сканер відбитка пальця тощо.

3. Надійний пароль. Ніби й очевидно, та як показують дослідження, користувачі продовжують використовувати прості паролі, які легко запам'ятати. Також не використовуйте один пароль для кількох профілів. У структурі паролю не повинно бути логічного зв'язку. Якщо складно вигадати, то можна скористатись інструменти управління паролями. Також не зберігайте паролі і дані банківських карт у браузерах.

4. Політика конфіденційності. Якщо хочете, щоб сайти чи соцмережа не “викрадали” ваші персональні дані - читайте політику конфіденційності сайту. Не використовуйте веб-сайт або додаток, якщо їхня політика конфіденційності не прийнятна для вас.

5. Обережно із безкоштовним Wi-Fi. Не виконуйте банківських операцій, користуючись інтернетом в громадському місці. По можливості користуйтеся безкоштовним Wi-Fi з активізованою технологією VPN.

6. Перевіряйте додатки. Видаляйте з пристрою додатки, якими не користуєтеся. Також уважно читайте дозволи, які запитує той чи інший додаток при завантаженні. Якщо там є доступ до контактів, визначення місця знаходження, камера тощо.

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