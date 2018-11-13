Alibaba встановив рекорд під час розпродажу на День холостяка
Китайський інтернет-магазин Alibaba Group встановив рекорд продажу у День холостяка. Цього року компанія заробила 31 мільярдів доларів. Це на 5 мільярдів більше, ніж було продано минулого року.
Про це пише компанія у Alibaba у соцмережі.
Як відомо, День холостяка – це розпродаж в Китаї, на кшталт чорної п’ятниці. Його проводять 11 листопада.
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Цікаво, що перший мільярд доларів компанія заробила за хвилину і 25 секунд. Ця виручка є більшою ніж у західних інтернет-магазинів на чорну п'ятницю.
Компанія Xiaomi теж брала в розпродажу активну участь, пропонуючи покупцям свою продукцію за привабливими цінами. За даними Tmall, відомий виробник електроніки став лідером за обсягом продажів і виручки під час Дня холостяка.
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