Alibaba встановив рекорд під час розпродажу на День холостяка

84 Читать новость на русском
Alibaba встановив рекорд під час розпродажу на День холостяка
Alibaba встановив рекорд під час розпродажу на День холостяка / Фото з відкритих джерел

Китайський інтернет-магазин Alibaba Group встановив рекорд продажу у День холостяка. Цього року компанія заробила 31 мільярдів доларів. Це на 5 мільярдів більше, ніж було продано минулого року.

Про це пише компанія у Alibaba у соцмережі.

Як відомо, День холостяка –  це розпродаж в Китаї, на кшталт чорної п’ятниці. Його проводять 11 листопада.

Читайте також: В Україні не можуть поділити торгову марку Xiaomi: причина конфлікту

Цікаво, що перший мільярд доларів компанія заробила за хвилину і 25 секунд. Ця виручка є більшою ніж у західних інтернет-магазинів на чорну п'ятницю.

Компанія Xiaomi теж брала в розпродажу активну участь, пропонуючи покупцям свою продукцію за привабливими цінами. За даними Tmall, відомий виробник електроніки став лідером за обсягом продажів і виручки під час Дня холостяка.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Інтернет Китай Xiaomi
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому пошта Gmail повільно завантажується
12 листопада 12:03 Чому пошта Gmail повільно завантажується
1411
Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
11 листопада 20:03 Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
619
Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
11 листопада 16:03 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
Анастасія Можаровська 1791
5 переконливих причин купити фітнес-трекер Huawei Honor Band 4
11 листопада 14:02 5 переконливих причин купити фітнес-трекер Huawei Honor Band 4
Блог Медіа 716
Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
10 листопада 20:03 Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
3806
Xiaomi Mi 8 Pro офіційно представили у Лондоні: незабаром смартфон з’явиться і в Україні
8 листопада 18:04 Xiaomi Mi 8 Pro офіційно представили у Лондоні: незабаром смартфон з’явиться і в Україні
1322
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук