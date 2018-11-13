Alibaba встановив рекорд під час розпродажу на День холостяка

Китайський інтернет-магазин Alibaba Group встановив рекорд продажу у День холостяка. Цього року компанія заробила 31 мільярдів доларів. Це на 5 мільярдів більше, ніж було продано минулого року.

Про це пише компанія у Alibaba у соцмережі.

Як відомо, День холостяка – це розпродаж в Китаї, на кшталт чорної п’ятниці. Його проводять 11 листопада.

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Цікаво, що перший мільярд доларів компанія заробила за хвилину і 25 секунд. Ця виручка є більшою ніж у західних інтернет-магазинів на чорну п'ятницю.

And there it is. Gross merchandise volume at this year's 11.11 Global Shopping Festival tops last year's total. pic.twitter.com/YVEzXfFulv — Alibaba Group (@AlibabaGroup) 11 листопада 2018 р.

Компанія Xiaomi теж брала в розпродажу активну участь, пропонуючи покупцям свою продукцію за привабливими цінами. За даними Tmall, відомий виробник електроніки став лідером за обсягом продажів і виручки під час Дня холостяка.

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