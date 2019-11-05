AMD Ryzen 4000: що відомо про майбутні процесори та дата їх виходу

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AMD Ryzen 4000: характеристики та дата виходу
AMD Ryzen 4000: характеристики та дата виходу / unsplash

Після виходу лінійки процесорів AMD Ryzen 3000 компанія планує закріпити успіх нових моделей на ринку. Очільниця "червоного" вендора Ліза Су повідомила ЗМІ терміни анонсу сімейства Ryzen 4000 та повідомила деякі технічні характеристики новинок.

Коли нові процесори надійдуть у продаж? За словами генеральної директорки AMD, нові Ryzen 4000 з'являться у продажу вже на початку 2020 року, повідомляє PCGamesN.

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Основні характеристики процесорів. Дебютною лінійкою стануть мобільні CPU сімейства Renoir, виконані за 7-нм техпроцесом і побудовані на базі архітектури Zen 2.

Які саме графічні ядра будуть застосовуватися в нових рішеннях, поки невідомо. Судячи з даних, виявлених користувачами в драйверах, виробник використовує модифіковані GPU Vega.

Зміна сокетів. На 2020 рік запланована й поява десктопних CPU на базі архітектури Zen 3. За наявною інформацією, процесори з архітектурою Zen 3 і гібридні Ryzen 4000 як і раніше використовуватимуть сокет AM4 поточного покоління. Поява процесорних роз'ємів нового типу очікується лише в 2021 році з переходом на Zen 4.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ґаджети Процесори AMD
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