Американець створив додаток для знайомств, в якому він єдиний чоловік

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У Singularity є лише одни чоловік

Американець Аерон Сміт придумав цікавий метод, щоб знайти другу половинку. Він створив додаток для знайомств Singularity. Цікаво, що у переліку чоловіків – він став єдиним представником.

Як пише metro.co.uk, інтерфейс нового сайті знайомств дуже нагадує популярний ресурс Tinder.

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Як працює Singularity

Як і в Tinder, користувачі Singularity можуть гортати ліворуч. Однак, у Tinder користувачки можуть побачити фото нового претендента. При цьому у новому додатку дівчата знову бачитимуть фото розробника Сміта.

Як ми вже згадували, у користувачок Singularity вибір чоловіка не великий. Вірніше, його немає зовсім – єдиний варіант – сам Аерон Сміт.

Аерон Сміт

Насправді у Сміта серйозна мета 

Для чого насправді додаток

Як зізнався Сміт, він це зробив не заради знайомства з дівчатами. 

"Я придумав цю ідею після серії кумедних побачень через сервіси Tinder / Bumble / Hinge. Я хотів зняти комедійний ролик про додаток для знайомств, де жінки мали на вибір тільки мене і не мали б для порівняння іншого претендента", – каже розробник.

При цьому він таки додав, що готовий зустрітися з кимось із дівчат. Але головна місія цього сервісу – показати стан онлайн-знайомств у 2019 році, показавши ще жахливіше рішення.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Інтернет Новини Техно Додатки
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