Американські спецслужби виявили у Windows серйозну уразливість

Агентство національної безпеки виявило серйозний недолік безпеки в операційній системі Windows. Відповідне попередження вже надіслали корпорації Microsoft.

Як пише cnet.com, експерти зауважили, що недолік серйозний. Тож хакери швидко зрозуміють, як його використовувати.

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Деталі

Уразливість виявили у файлі Crypt32.dll. Мова йде про недопрацювання. Однак, цією проблемою можуть скористатися хакери для отримання несанкціонованого доступу до інформації.

Уразливість стосується криптографічних компонентів операційних систем Windows. Які саме версії Windows можуть постраждати – інформації немає.

Реакція Microsoft

У Microsoft заявили, що не бачили прикладів активної експлуатації цієї уразливості. 14 січня компанія випустила чергове оновлення операційної системи, яке усуває цю проблему.

До речі, 14 січня корпорація Microsoft офіційно припинила технічну підтримку Windows 7. Відзначається, що технічна допомога і автоматичні оновлення з вузла Windows Update, що допомагають захистити комп'ютер, вже недоступні.

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