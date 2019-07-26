Анонсували новий додаток для відслідковування здоров'я Xiaomi Mi Health: що про нього відомо

Компанія Xiaomi анонсувала новий додаток Mi Health. Він в основному копіює вже існуючу програму Mi Fit, проте об'єднує в собі велику кількість ґаджетів бренду, які дають змогу збирати та зберігати дані про фізичну активність та здоров'я користувачів.

Як отримати додаток Mi Health? Додаток Mi Health з'явився в останній збірці MIUI для розробників (версія 9.7.23).

Читайте також: Xiaomi Black Shark 2 Pro: очільник бренду поділився цікавими подробицями про смартфон

Співробітники порталу XDA-Developers зуміли його витягти з прошивки у вигляді APK-файлу, але встановити ПЗ можна лише на пристрої Xiaomi в якості системної програми, для чого потрібні права суперкористувача.

Основні функції Mi Health. Як і аналоги, Mi Health вміє відслідковувати час і тривалість сну, в тому числі у фоновому режимі, менструальні цикли із зазначенням дати початку в календарі, кількість пройдених кроків, індекс маси тіла та інші показники.



Яким буде додаток Mi Health



Скріншот з додатку Mi Health

У ньому також можна ставити особисті цілі для тренувань і отримувати рекомендації щодо поліпшення своїх результатів.

Майбутнє додатка Mi Fit. Поки не ясно, що Xiaomi робитиме із додатком Mi Fit, який частково повторює можливості Mi Health. Не виключено, що новий додаток в перспективі повністю замінить старий.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно