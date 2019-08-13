Анонсували перевидання гри System Shock 2: деталі

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Анонсували перевидання гри System Shock 2
Анонсували перевидання гри System Shock 2 / Фото з вільних джерел

В серпні 1999 року офіційно випустили гру System Shock 2: на той час проект вважався новаторським, адже поєднувала в собі шутер, RPG та хорор. Гра неодноразово фігурувала в списках "найкращих комп’ютерних ігор в історії", а нещодавно видавець Nightdive Studios анонсував ремейк культової гри.

Деталі про нову гру. Новий проект отримає назву System Shock 2: Enhanced Edition. На жаль, ніяких подробиць перевидання розробники не оголосили, але можна припустити, що йдеться про ремастер з підтягнутими текстурами і підтримкою високої роздільної здатності.

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Інші проекти студії. Зауважимо, наразі основні сили Nightdive Studios кинуті на профінансований фанатами на Kickstarter ремейк першої частини, над яким компанія працює вже більше трьох років.

Сюжет гри. Класична System Shock 2 закидає гравців на борт зорельота в глибокому космосі. Головний герой виходить з анабіозу і виявляє всіх членів екіпажу мертвими. В цьому якось замішаний штучний інтелект, який керує судном.

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Теги: Техно Ігри
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