Навушники Apple AirPods Pro представили офіційно: характеристики і ціна

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Apple AirPods Pro представили: ціна в Україні, характеристики
Apple AirPods Pro: характеристики і ціна / apple.com

Компанія Apple представила нове покоління бездротових навушників AirPods Pro. Спеціального заходу не було – навушники з’явились на офіційному сайті компанії.

Характеристики. AirPods Pro стали третім поколінням бездротових навушників від Apple. При чому це перші бездротові навушники компанії, що отримали активне шумоподавлення.

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Ця технологія оцінює навколишні шуми 200 разів у секунду і адаптує звучання, маскуючи перешкоди.

При цьому аби користувач міг чути навколишній простір, є режим "прозорості" – тоді навушники передають і музику, і шуми навколо.

Apple AirPods Pro

AirPods Pro доступні на офіційному сайті Apple

Ктім цього у AirPods Pro змінився дизайн. Вони отримали вакуумну конструкцію. Інженери запевняють, що девайс забезпечує більш насичене звучання. Вони мають зручну посадку в вушній раковині.

Apple AirPods Pro

Навушники отримали акитвну систему шумозаглушення

Час роботи від батареї такі, як у попередньої моделі:

  • Це до 5 годин прослуховування в звичайному режимі;
  • до 4,5 годин прослуховування при активному шумозаглушенні.

Загалом, використовуючи кейс можна користуватись навушниками добу без додаткової підзарядки при прослуховуванні музики і 18 годин при використанні для розмов.

Ціна. AirPods Pro на американському ринку оцінили у 249 доларів (6 200 гривень). Новинка надійде у продаж 30 жовтня.

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Теги: Техно Новини Техно Apple Ґаджети
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