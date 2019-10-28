Навушники Apple AirPods Pro представили офіційно: характеристики і ціна

Компанія Apple представила нове покоління бездротових навушників AirPods Pro. Спеціального заходу не було – навушники з’явились на офіційному сайті компанії.

Характеристики. AirPods Pro стали третім поколінням бездротових навушників від Apple. При чому це перші бездротові навушники компанії, що отримали активне шумоподавлення.

Цікаво: Як виглядатиме iPhone 12 Pro Max: з’явились зображення

Ця технологія оцінює навколишні шуми 200 разів у секунду і адаптує звучання, маскуючи перешкоди.

При цьому аби користувач міг чути навколишній простір, є режим "прозорості" – тоді навушники передають і музику, і шуми навколо.

AirPods Pro доступні на офіційному сайті Apple

Ктім цього у AirPods Pro змінився дизайн. Вони отримали вакуумну конструкцію. Інженери запевняють, що девайс забезпечує більш насичене звучання. Вони мають зручну посадку в вушній раковині.

Навушники отримали акитвну систему шумозаглушення

Час роботи від батареї такі, як у попередньої моделі:

Це до 5 годин прослуховування в звичайному режимі;

до 4,5 годин прослуховування при активному шумозаглушенні.

Загалом, використовуючи кейс можна користуватись навушниками добу без додаткової підзарядки при прослуховуванні музики і 18 годин при використанні для розмов.

Ціна. AirPods Pro на американському ринку оцінили у 249 доларів (6 200 гривень). Новинка надійде у продаж 30 жовтня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно