Apple анонсувала "універсальні" покупки для iPhone та Mac: деталі

Необхідність придбання однакових додатків для різних платформ нерідко викликає роздратування користувачів через зайві витрати часу та грошей. Компанія Apple взялась виправити цю ситуацію і представила новий інструмент для розробників, який дозволяє створювати універсальні пакети софту.

Що відомо про нову опцію

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Відтепер потрібну програму достатньо буде купити один раз, щоб потім використовувати її на смартфоні, планшеті або комп'ютері лінійки Mac без доплати, повідомляє 9to5mac.

Нова бета-версія програмного забезпечення Xcode 11.4 дає можливість розробникам об'єднувати ідентифікатори додатків для iOS та Mac.

Як це працюватиме

Це означає, що програма може бути опублікована в App Store і Mac App Store, а при покупці будь-якої з цих версій вона автоматично стане доступною для всіх платформ екосистеми Apple.

Раніше у розробників не було можливості продавати готові набори різних версій софта в одному пакеті. Варто відзначити, що універсальні покупки будуть можливі тільки для додатків, розроблених на базі кроссплатформенного проєкту Catalyst.

Щоб підтримати ці зміни, Apple також синхронізує категорії програмного забезпечення в магазинах для обох платформ. Наприклад, каталог додатків для iOS обзаведеться розділами:

"Інструменти розробника"

"Графіка і дизайн".

А в Mac App Store з'являться:

"Книги"

"Їжа та напої"

"Журнали та газети"

"Навігація"

"Покупки".

Коли чекати реліз

Дата появи перших пакетних додатків для iOS та macOS розробниками ще не оголошена.

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