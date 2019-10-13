Apple готується представити новий для себе продукт

Авторитетний аналітик Мінг-Чі Куо розповів про нові продукти компанії Apple. За його словами, окрім iPhone SE 2 купертінівці покажуть iPad Pro із ToF-камерою для доповненої реальності. Також “яблучна” корпорація анонсує абсолютно новий для себе продукт.

Що представить компанія? Мінг-Чі Куо заявив, що вже в четвертому кварталі 2019 року має стартувати масове виробництво нового продукту Apple – гарнітури доповненої реальності. За його даними, випуск пристрою запланований на другий квартал 2020 року, передає FoneArena.

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Деталі про розробку. Основним виробником AR-гарнітури стане китайська компанія Changying Precision. Новинка буде позиціонуватися як аксесуар для iPhone і по суті виконуватиме роль дисплея: всі обчислення будуть відбуватися безпосередньо на смартфоні або ж іншому iOS-пристрої.

Очікується, що окуляри обладнають екраном, датчиками, камерами і чіпами бездротового зв'язку, що дасть змогу зробити їх легкими і енергоефективними.



Ймовірний дизайн VR-окулярів Apple

Чи буде AR-гарнітура від Apple виглядати як звичайні окуляри або ж як сучасні VR-шоломи – неясно. Однак аналітик запевняє, що компанія буде співпрацювати зі сторонніми брендами для випуску цього пристрою. Можливо, що в продажу з'являться варіанти різних форм від відомих виробників окуляр.

Достовірність. Відзначимо, що у Apple вже є багато патентів, пов'язаних з гарнітурами доповненої реальності. Крім того, в коді iOS 13 раніше виявили натяки на AR-пристрій.

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